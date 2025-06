PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE LA RUSSA INCONTRANO FIGLIA DI TERESA MENEGHETTI: VICINANZA DA TUTTA LA LOMBARDIA

L’ANZIANA ERA STATA UCCISA DA UN GIOVANE VICINO DI CASA A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025. “Un incontro toccante, durante il quale abbiamo rinnovato il cordoglio e la vicinanza ai familiari di tutta la Regione Lombardia”. Così il presidente, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, dopo aver ricevuto a Palazzo Lombardia Silvia Bindella, figlia di Teresa Meneghetti, l’anziana di 82 anni uccisa lo scorso 14 maggio, a Milano, da un ex vicino di casa di 15 anni.

“Una famiglia – ha sottolineato il presidente Fontana – colpita da una tragedia assurda e dolorosa. Come istituzione continueremo a fare la nostra parte, rafforzando i progetti di prevenzione, affinché fatti simili non si ripetano e perché tutti facciano la loro parte con responsabilità e tempestività, e collaborando con le forze dell’ordine”.

L’assessore regionale La Russa, che la scorsa settimana ha incontrato gli agenti Umberto Cicoria e Antonio Giardina, i due motociclisti della Polizia di Stato intervenuti in seguito del delitto di Meneghetti, ha aggiunto: “Regione Lombardia è al fianco delle vittime e dei loro familiari. Questo incontro vuole essere un segno concreto di vicinanza umana e istituzionale, ma anche un’occasione per ribadire il nostro impegno nei contesti urbani più fragili. Lavoriamo ogni giorno per rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione sul territorio”.

