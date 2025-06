SANITÀ: A. FONTANA, VOGLIAMO LIBERTÀ NELLA SPESA DELLE RISORSE PER LA SANITÀ

Apertura del ministro Schillaci. Il governatore: ‘Bene Bertolaso, lavorerà con me fino al 2028’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – La Lombardia vuole libertà nella spesa delle risorse del fondo sanitario. Lo ha ribadito il governatore Attilio Fontana a margine della XXVI edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso dalla Fondazione Stelline in corso presso il Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Presente anche il ministro della Salute Orazio Schillaci che ha aperto alle richieste di Fontana: “Non vogliamo risorse in più – ha commentato il governatore chiedendo l’eliminazione della spesa ‘a silos’ – ma la possibilità di spendere quelle che ci sono nel modo che riteniamo più opportuno” in base alle necessità della Regione.

“Di questo ne abbiamo già parlato più di una volta – ha replicato Schillaci – e credo che appena possibile cercheremo di far sì che giustamente le risorse possano essere spese al meglio e nell’interesse della salute pubblica”.

Fontana ha anche blindato nuovamente fino al 2028 l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso: “Credo che Bertolaso stia svolgendo un lavoro eccellente, in un momento estremamente difficile e delicato. Fino al 2028 lavoreremo insieme e cercheremo insieme di risolvere tutti i problemi della sanità lombarda” ha commentato Fontana parlando anche di alcuni dissidi che ci sono stati in questi anni sulla sanità nel centrodestra lombardo: “Sono state questioni di misunderstanding, determinate da cose mal dette o mal capite” ha concluso il governatore.

