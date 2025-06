SONDRIO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI FORCOLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2025 – Proseguono i lavori di Rfi (Rete Ferrovia Italiana – Gruppo FS Italiane) per la realizzazione delle opere sostitutive relative alla soppressione del passaggio a livello nel Comune di Forcola (SO), sulla linea ferroviaria Colico-Sondrio. L’intervento consiste nella realizzazione di un sottopasso veicolare e ciclopedonale situato a circa 137 metri ad est del passaggio a livello da eliminare: il nuovo manufatto collegherà via Provinciale (a sud della ferrovia) a una nuova viabilità in progetto a cura di Anas a nord della ferrovia. I lavori saranno ultimati entro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La realizzazione dell’opera sostitutiva, con l’eliminazione dell’interferenza tra strada e ferrovia, consentirà da un lato di incrementare efficienza e funzionalità della linea e dall’altro di fluidificare la viabilità. Il valore complessivo dell’investimento a Forcola è di circa 14 milioni di euro.

“L’evento olimpico – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – ci ha consentito di ottenere risorse da investire nella realizzazione di interventi infrastrutturali che migliorano la mobilità. Eliminare i passaggi a livello significa efficientare i collegamenti viabilistici e determinare una maggiore regolarità e sicurezza del servizio ferroviario. Opere come questa rappresentano l’eredità duratura che le Olimpiadi lasceranno ai territori, contribuendo a risolvere criticità annose”.

L’opera di Forcola si inserisce nel più vasto contesto degli interventi previsti sulla linea Colico-Sondrio-Tirano per la soppressione dei passaggi a livello che interferiscono con la strada SS38.

