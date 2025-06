Tenta di suicidarsi lanciandosi da un ponte, Polizia di Stato soccorre e salva 21enne in preda alla disperazione

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 23 giugno 2025 – Nella notte tra giovedì e venerdì un equipaggio della Squadra “Volanti” della Questura di Brescia, durante l’espletamento di attività di controllo del territorio, transitava nella Zona Est del Capoluogo ove veniva avvicinata da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un soggetto seduto sul cornicione di un ponte.

I Poliziotti, nell’immediato, davano comunicazione dell’accaduto via radio alla Centrale Operativa della Questura Locale e celermente si recavano sul posto.

Con prontezza, sensibilità e professionalità i Poliziotti sono riusciti ad individuare l’uomo – seduto a cavalcioni sulla balaustra con lo sguardo rivolto verso il vuoto.

Immediatamente i Poliziotti scendevano dall’autovettura e cercavano di tranquillizzare il soggetto, cercando di farlo desistere dai suoi intenti suicidi; e dopo averlo avvicinato avviavano un delicato dialogo.

Durante l’incessante attività di mediazione, i Poliziotti dopo essersi avvicinati con circospezione verso il soggetto, approfittavano di un momento di distrazione di quest’ultimo e riuscivano ad afferrarlo per trarlo in salvo, ponendolo definitivamente in sicurezza e continuando poi ad ascoltarlo e confortarlo.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 che, una volta terminate le prime cure e aver svolto gli accertamenti del caso sullo stato del soggetto, lo trasportava presso il Pronto Soccorso della città per garantirne le cure necessarie.

“Una persona in gravissime difficoltà psico-fisiche è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento degli Agenti di Polizia in servizio alla Squadra “Volanti” – ha evidenziato il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori –. Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai Poliziotti anche in questa occasione: non dimentichiamo che la Polizia di Stato è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione”.

Redazione