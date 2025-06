XX Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 23 giugno 2025. La Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, che si celebra ogni anno il 28 giugno, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’incontinenza urinaria, fecale, sui disturbi del pavimento pelvico e sulle ulcere da decubito.

La giornata è un’occasione per parlare di incontinenza, un disturbo spesso sottovalutato e che può causare nelle persone ansia, imbarazzo, allontanamento sociale e anche pregiudizio.

Le patologie croniche del pavimento pelvico possono incidere sulla qualità della vita e parlarne con i professionisti è il primo passo per accedere al miglior percorso di cura possibile.

Il team della Pelvic Unit dell’ASST Rhodense celebra la giornata, mettendosi a disposizione dei cittadini per far conoscere i servizi che l’Azienda mette a disposizione in modo che le persone possano comprendere l’importanza di rivolgersi ai professionisti e le opportunità di cura, non solo chirurgica, tra cui la fisioterapia, che è una terapia non invasiva, di primo livello, nel trattamento e nella riabilitazione dell’incontinenza.

Quando?

30 GIUGNO 2025 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Presidio Ospedaliero di Rho Corso Europa, 250 – Area Accoglienza

Accesso libero SENZA PRENOTAZIONE

Per maggiori informazioni https://www.asst-rhodense.it/v2/news/news_2025/20-06-2025/Rhovesciamo%20l’incontinenza%20(1).pdf

Redazione