A Milano torna il “Trofeo PwC – Stile italiano”: le auto storiche in mostra nel cuore di Citylife

Sabato 28 giugno, dalle ore 17, PwC Italia celebra il design automobilistico esponendo al pubblico 20 modelli d’epoca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2025 – PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese, rinnova il suo omaggio al motorismo d’epoca con il “Trofeo PwC – Stile italiano”. L’evento, giunto alla seconda edizione, è in programma sabato 28 giugno dalle ore 17.00 e prevede l’esposizione di 20 automobili d’epoca di diverse marche e modelli, immatricolate dagli anni ’50 agli anni ’90, nell’area pedonale del quartiere CityLife a Milano – nello spazio antistante la Torre PwC – Piazza Tre Torri.

Appassionati e curiosi potranno scoprire vere e proprie opere d’arte su quattro ruote, nate dall’estro dell’eccellenza stilistica e ingegneristica italiana e selezionate da PwC Italia in collaborazione con la segreteria del Milano Historic Car Club e il team Pian Piano Arriviamo, realtà molto attive in Lombardia nella promozione della cultura automobilistica.

Nel corso della giornata, i piloti avranno inoltre l’opportunità esclusiva di visitare l’ultimo piano della Torre PwC, progettata dall’archistar Daniel Libeskind e soprannominata “il Curvo” per la sua iconica forma concava, da cui potranno ammirare Milano da una prospettiva inedita. Ospite d’onore dell’evento sarà i designer Adriano Piovano che ha lavorato sia al Centro Stile Fiat sia al Centro Stile Lancia, che dialogherà con i 20 piloti, i loro accompagnatori e i professionisti di PwC raccontando i segreti che si celano dietro la creatività, sulle tecniche di lavoro e sui segreti delle linee delle auto che, nel tempo, hanno reso celebre il design italiano nel mondo.

La giornata si concluderà con una piccola cerimonia di premiazione alla presenza di autorità e della leadership di PwC Italia.

Il “Trofeo PwC – Stile italiano” si inserisce nel più ampio impegno di PwC nella valorizzazione delle eccellenze italiane, con particolare attenzione al patrimonio culturale e creativo del Paese.

Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, ha commentato: “Il Trofeo PwC è l’iniziativa con cui abbiamo pensato di rendere omaggio a uno degli aspetti più distintivi della cultura italiana: la capacità di trasformare l’ingegno in bellezza. E’ un’occasione per condividere con i cittadini un patrimonio di design, creatività e passione che da sempre contraddistingue le menti del nostro Paese. Oggi contiamo tanti colleghi che hanno dato vita a una community di appassionati di auto d’epoca molto numerosa e sappiamo che molti dei nostri clienti sono amanti di motori. Una passione sana che ha fatto nascere la volontà di tributare lo stile italiano che, come vedremo, ha vestito le auto più prestigiose dei più blasonati marchi di tutto il mondo”.