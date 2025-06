Buccinasco. Il sindaco Rino Pruiti ha scritto nuovamente ad ATM e Comune di Milano

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 giugno 2025 – Ripensare e riorganizzare il trasporto pubblico di superficie da e per Buccinasco. Intervenendo sulle criticità, tornando fino al capolinea Romolo con la linea 351 e rinunciando ad alcune corse serali poco utilizzate.

L’Amministrazione comunale di Buccinasco torna a scrivere ad ATM e Comune di Milano, sollecitando una risposta attesa da mesi, evidenziando – ancora una volta – anche la disponibilità del Comune di sostenere con risorse comunali l’estensione di circa 2 chilometri del percorso della linea 325 in modo che non si fermi in via Lario ma raggiunga anche le vie Resistenza, Emilia, rotatoria San Biagio, Lombardia, Don Minzoni.

“Il problema del trasporto pubblico locale – dichiara Rino Pruiti – coinvolge tutto il territorio della Città metropolitana di Milano, con criticità enormi dovute alla mancanza di autisti e corse insufficienti: questa mattina ho partecipato come di consueto al Tavolo tecnico permanente convocato dalla Prefettura, che ringrazio per l’attenzione a un tema fondamentale per le nostre comunità. Oggi torno nuovamente a sollecitare ATM e Comune di Milano: da fine gennaio Buccinasco attende una risposta alle richieste di modifiche alle linee di superficie che attraversano il nostro territorio. Abbiamo chiesto di prendere in considerazione alcuni cambiamenti, avanzando anche eventuali proposte alternative. Ma ad oggi ancora nessuno ci ha risposto. Siamo disponibili anche a investire risorse comunali per estendere la linea 325 e abbiamo inviato la planimetria del percorso aggiuntivo di 1,815 km. Nessun riscontro. Torniamo a sollecitare”.

Dopo l’incontro del 20 gennaio 2025 con l’assessora Arianna Censi e i tecnici ATM, il sindaco Pruiti aveva inviato una lettera con i dettagli delle richieste in data 27 gennaio.

Si chiedeva:

1. Il ritorno del capolinea della linea 351 a Romolo

2. In alternativa la rimodulazione di alcuni orari (eliminando alcune corse poco utilizzate e aggiungendone altre nella fascia 17-19)

3. Una nuova fermata in prossimità della scuola Ilaria Alpi

4. Lo spostamento della fermata di via Lodovico il Moro “San Cristoforo M4” in prossimità delle scalde

5. Estensione della linea 325