Cascina Merlata: boom di adesioni per il nuovo Comitato degli Abitanti

(mi-lorenteggio.coM) Milano, 24 giugno 2025 – Un successo oltre ogni aspettativa. La presentazione ufficiale del Comitato Abitanti Cascina Merlata, l’unico comitato riconosciuto per legge sul territorio, ha visto una straordinaria partecipazione di residenti, famiglie, curiosi e nuovi cittadini del nascente smart district di Milano.

L’incontro si è svolto presso la Cascina di via Pier Paolo Pasolini, 3 sabato 14 giugno, in un clima di grande energia e partecipazione. A colpire è stato non solo il numero di presenti, ma, soprattutto il desiderio concreto di contribuire attivamente alla vita del quartiere attraverso i gruppi di lavoro tematici già operativi: Scuola, Ambiente, Sicurezza e Viabilità.

«Il comitato nasce per dare voce a una comunità che ha tanto da dire e da dare. Vogliamo costruire relazioni, invitare alla partecipazione attiva e dialogare con le istituzioni per migliorare la qualità della vita nel nostro quartiere» – ha dichiarato Michael Leone, Presidente del Comitato.

L’evento ha segnato un primo, importante passo per un’organizzazione completamente no profit, costruita da e per i cittadini, che in poche ore ha registrato tantissime nuove adesioni e donazioni volontarie a sostegno delle spese di costituzione e gestione.



Le voci dei gruppi di lavoro: entusiasmo e idee chiare



Ambiente: a guidare il gruppo ci sono Julius Bijlsma e Antonio Russo, che hanno subito catalizzato l’attenzione.

«Siamo cittadini che amano il verde e credono nella responsabilità collettiva. Lavoreremo per la manutenzione del parco, la qualità dell’aria e la cura delle aree giochi, coinvolgendo tutta la comunità» – ha spiegato Bijlsma.

Scuola: costituito da Claudio Sponchioni, Lucia Lasagna, Susie Marchini e Christian Di Rienzo, il gruppo ha intercettato l’interesse di molte famiglie con bambini.

«Siamo genitori con un sogno condiviso: vedere finalmente l’apertura e la crescita di una scuola insieme al quartiere. Vogliamo seguire da vicino ogni fase, informare e creare un ponte tra famiglie e istituzioni. Crediamo in una scuola accogliente, di qualità e finalmente aperta ai bambini del quartiere» – ha dichiarato Sponchioni.

Sicurezza: presentato da Biagio Campo e Cinzia Meriggi, il gruppo si propone come punto di riferimento per migliorare la sicurezza urbana.

«Vogliamo spazi dove ci si senta liberi e protetti. Dialogheremo con le forze dell’ordine, ma punteremo anche sulla sensibilizzazione dei cittadini» – hanno detto Meriggi e Campo.

Viabilità: Beatrice Zanotta e Marco Calloni hanno illustrato una visione chiara: migliorare

la mobilità per migliorare la vita quotidiana.

«Siamo qui per rendere il quartiere più accessibile, sicuro e ben collegato. Il trasporto pubblico deve essere potenziato, e gli spazi condivisi riorganizzati» – hanno affermato Zanotta e Calloni.

Partecipazione: come sostenere il Comitato

Antonio Maggiore, membro del direttivo, ha spiegato con chiarezza le modalità per associarsi: «Associarsi è semplice e aperto a tutti: bastano pochi minuti, un piccolo contributo volontario e tanta voglia di esserci. Questo comitato è di tutti e per tutti, nessuno escluso».

Un nuovo modello di cittadinanza attiva

La nascita del Comitato Abitanti Cascina Merlata segna un punto di svolta per un quartiere in rapida trasformazione. Con oltre 10.000 residenti e nuove famiglie in arrivo, si consolida l’idea di un quartiere vivo, coeso e capace di costruire un dialogo diretto con le istituzioni.

Il comitato si candida oggi a diventare un esempio di partecipazione civica, replicabile anche in altri quartieri di Milano.

Redazione