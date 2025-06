Come proteggere macchinari e veicoli aziendali con i GPS per flotte

Milano, 24 giugno 2025 – Che la tua azienda si occupi di logistica, food delivery, investigazione privata, edilizia, agricoltura, etc., proteggere i mezzi ed i materiali necessari ad espletare i lavori quotidiani è di fondamentale importanza. Per questo motivo, sempre più imprese si affidano ai GPS per flotte. Questi dispositivi permettono non solo di monitorare spostamenti e anomalie che coinvolgono veicoli e strumenti di lavoro, e dunque agire di conseguenza in caso di furti e smarrimenti; ma anche di ottimizzare costi carburante e tempi di percorrenza, e di gestire i mezzi in totale sicurezza. Ecco qui una guida alle principali funzioni e caratteristiche da tenere in considerazione prima di valutare l’acquisto di questi dispositivi.

GPS per flotte: antifurto, monitoraggio, e ottimizzazione prestazioni

Quando si sceglie di proteggere materiali, strumenti, macchinari aziendali, auto, furgoni con i GPS per flotte è necessario dotarsi di strumenti all’avanguardia, precisi e affidabili, in grado di identificare immediatamente anomalie o episodi sospetti, ma soprattutto facili da utilizzare. Ma quali sono le funzioni che non possono mancare in un buon GPS per flotte?

Frequenza di aggiornamento della posizione e precisione del GPS: quanto più spesso i GPS sono in grado di fornire informazioni precise sulla posizione dei veicoli, tanto più saranno affidabili. Tra i numerosi dispositivi presenti sul mercato, meritano particolare attenzione i GPS per flotte PAJ, capaci di aggiornare info circa posizione dei veicoli ogni 30 secondi con un raggio di precisione di circa cinque metri. Nel caso di furti o emergenze , una manciata di secondi possono fare la differenza: per questo avere coordinate precise e intervenire prontamente è di fondamentale importanza.

GPS per flotte e per strumentazioni aziendali: allarmi e notifiche

A seconda dei modelli e delle tecnologie supportate, i GPS per veicoli e materiali industriali, possiedono diversi sistemi di allarme, in grado di segnalare, tramite notifiche, anomalie e/o infrazioni come:

Superamento dei limiti di velocità: utile quando i veicoli circolano in luoghi con limiti di velocità stringenti

utile quando i veicoli circolano in luoghi con limiti di velocità stringenti Superamento confini di un’area preselezionata/ funzione geofence: fondamentale per intervenire in caso di furti, rimozioni o utilizzi impropri dei veicoli

fondamentale per intervenire in caso di furti, rimozioni o utilizzi impropri dei veicoli Accensione/spegnimento del motore: per monitorare usi e manomissioni

per monitorare usi e manomissioni Batteria scarica del dispositivo GPS: questo allarme consente di intervenire per ricaricare il GPS (nel caso in cui, ovviamente, il dispositivo installato non sia alimentato direttamente dalla batteria del veicolo)

Localizzatori GPS: sono utili per la mia azienda?

Se hai bisogno di proteggere veicoli, macchinari e materiali della tua impresa, e al tempo stesso ottimizzare i costi relativi allo spostamento di questi, i GPS per flotte sono senza dubbio la soluzione ideale, purché presentino delle specifiche base come il salvataggio dei percorsi effettuati da ogni veicolo, tempistiche di sosta e viaggio, allarmi, localizzazione precisa e in tempo reale, etc.

Se possiedi, ad esempio, una compagnia di noleggio bici, barche, moto, auto, veicoli industriali, o di oggetti specifici (consolle, strumenti musicali, etc.) potrai sempre tenere d’occhio i movimenti dei tuoi mezzi o strumentazioni, intervenire in caso di tentato furto, e risalire con facilità alle circostanze in cui si sono verificati episodi come infrazioni, incidenti, emergenze, etc.

Se la tua azienda opera nel campo edilizio o agricolo, e temi di lasciare i veicoli incustoditi durante le ore notturne, i GPS possono venirti in aiuto, registrando e notificando spostamenti sospetti.

Per chi lavora nella logistica, nella ripartizione merci, nel settore food delivery, o trasporto passeggeri, i GPS per flotte rappresentano un prezioso dispositivo non solo per esaminare eventuali problematiche relative consegne, lamentele dei clienti, arrivi a destinazione (ritardi, errati luoghi di consegna, etc.), ma anche per ottimizzare tempi di percorrenza e ridurre costi di carburante.

In altre parole, che si tratti di moto, bici, auto, barche, camper, materiali per il lavoro, etc. i localizzatori GPS per fotte sono un valido supporto per migliorare l’efficienza dei veicoli, fornire standard di sicurezza, e gestire i costi e le attività della flotta.