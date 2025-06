EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANT’ERLEMBALDO

Assessore Bottero: “Grazie ai lavori di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche renderemo queste palazzine più moderne, vivibili e accessibili”

Milano, 24 giugno 2025 – Prende il via la riqualificazione di quattro edifici del complesso di Edilizia residenziale pubblica di via Sant’Erlembaldo 2, nel quartiere di Gorla, nel Municipio 2. In questi giorni sono iniziate le opere propedeutiche all’apertura dei cantieri. Le attività interesseranno dapprima gli alloggi sfitti (mese di luglio), mentre i lavori negli alloggi abitati cominceranno, in modo programmatico, nel mese di settembre per consentire a MM e al Comune di prendere in carico le segnalazioni dei cittadini dando loro la possibilità di organizzarsi per il periodo estivo.

“Gli stabili oggetto dell’intervento sono stati realizzati tra il 1939 e il 1941, dalla famiglia Crespi Morbio, per accogliere le famiglie numerose e offrire loro diversi servizi. Oggi, queste palazzine necessitano di opere specifiche per il superamento delle barriere architettoniche e per una migliore efficienza energetica – spiega l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero -. I lavori di ristrutturazione, che inizieranno nell’estate, permetteranno di rispondere a questi bisogni in maniera efficace e contribuiranno a realizzare spazi più moderni, vivibili e accessibili. Ringrazio gli inquilini per la collaborazione che hanno mostrato sin dai primi momenti di incontro e confronto che abbiamo avuto: ribadisco l’impegno a contenere l’impatto dei cantieri e delle attività, nella convinzione che il risultato finale ripagherà del temporaneo disagio”.

Nel dettaglio, saranno installati otto ascensori esterni (due per palazzina) e saranno effettuati interventi di efficientamento, tra cui l’adeguamento della centrale termica generale del complesso e l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura. Contestualmente si opererà per il recupero degli alloggi sfitti. Prevista, inoltre, la sistemazione delle aree esterne e delle aree gioco.

La durata prevista dei lavori è di circa 36 mesi e si articolerà in due fasi, interessando due palazzine alla volta.

Per accompagnare gli inquilini in questo percorso, rispondere alle loro domande e spiegare al meglio le attività che coinvolgeranno in parte gli appartamenti, nei mesi scorsi è stato attivato da MM S.p.A. uno Sportello sociale, ovvero un punto di ascolto situato negli spazi della portineria cui è possibile rivolgersi per avere chiarimenti sull’intervento.

Stazione appaltante dell’intervento è MM S.p.A., responsabile anche dei servizi di progettazione, ingegneria e architettura.

Il costo complessivo del progetto è di 18,5 milioni di euro, finanziati per 13,9 milioni con risorse della delibera CIPE 127/2017 e per oltre 4,6 milioni dal Comune di Milano.

La riqualificazione di via Sant’Erlembaldo costituisce uno dei lotti in cui si articola il Programma integrato di Edilizia Residenziale Sociale “S. Erlembaldo – Villa Finzi Remix”.

Sono già inseriti nel Piano Triennale delle Opere 2025-2027, in attesa di finanziamento, gli interventi di riqualificazione relativi alle altre palazzine del complesso.