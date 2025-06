Giardino sorelle Mirabal: lezione laboratorio sulle api per i bambini della scuola Rudolf Steiner di via Pini

L’iniziativa promossa da Cascina Biblioteca con il sostegno di Borio Mangiarotti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2024 – I bambini che frequentano il campo estivo della Libera scuola Rudolf Steiner di via Tommaso Pini hanno partecipato alla lezione laboratoriale che si è svolta stamattina al Giardino Sorelle Mirabal di via San Faustino, in zona Lambrate, recentemente inaugurato e aperto al pubblico dal Municipio 3.

L’iniziativa, che punta a sensibilizzare i giovanissimi sui temi del rispetto per l’ambiente e della protezione della natura, fa parte di un più ampio programma di attività educative sostenuto da Borio Mangiarotti, storica società di sviluppo immobiliare, e organizzato dalla cooperativa sociale di solidarietà Cascina Biblioteca.

I bambini sono stati coinvolti nella realizzazione di candele di cera d’api, nel corso di una lezione laboratoriale sugli imenotteri, le api e le altre specie di insetti che popolano il giardino: un luogo non solo nato per offrire un’oasi verde agli abitanti del quartiere, ma anche e soprattutto dedicato alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità urbana. Grazie alla collaborazione con il Municipio 3, infatti, il Politecnico di Milano, nell’ambito delle attività di ricerca del National Biodiversity Future Center (NBFC), ha installato nel giardino alcuni sensori che, rilevando la presenza degli insetti, consentono ai ricercatori del Centro di monitorare una serie di parametri ambientali ed ecologici utili ad approfondire la conoscenza della biodiversità presente a Milano.

“Il giardino Sorelle Mirabal rappresenta un unicum: uno spazio di aggregazione e di incontro, fondamentale per la vitalità del quartiere, ma anche un laboratorio all’aria aperta dove, grazie a iniziative come questa, la città e i suoi abitanti vivono in armonia con la natura”, ha dichiarato Edoardo De Albertis, CEO di Borio Mangiarotti. “L’entusiasmo e la curiosità con cui i bambini hanno preso parte alle attività di oggi rafforza il nostro impegno a realizzare progetti di rigenerazione urbana, adottando un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente e della qualità dell’abitare”.

Nel quadrilatero compreso fra le vie Bistolfi, De Nora, Gualdo Priorato e San Faustino, Borio Mangiarotti sta completando la costruzione di un nuovo complesso residenziale di 171 appartamenti, immerso in un parco attrezzato di 6.000 mq. Al termine dei lavori, previsto per l’inizio del 2026, il giardino condominiale sarà aperto al pubblico nelle ore diurne creando un naturale collegamento con il giardino Sorelle Mirabal.