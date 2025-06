(mi-lorenteggio.com) Parabiago, 24 giugno 2025 – Stamane, intorno alle ore 8.20, in via Butti, all’altezza del civico 29, è avvenuto un incidente tra più veicoli, in cui sono state coinvolte tre persone, una di queste in moto.

Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica, mentre da Milano è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il motociclista in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

