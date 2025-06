Industria, interrogazione PD su Peg Perego: “Governo intervenga per scongiurare licenziamenti e dismissione dello stabilimento di Arcore”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2025 – “Chiediamo al Ministro delle Imprese e del Made in Italy di intervenire con urgenza per evitare la definitiva dismissione dello stabilimento Peg Perego di Arcore, che ha annunciato il licenziamento di 90 lavoratori su 236 addetti, e per garantire tutele concrete alle persone coinvolte”.

Lo dichiarano la deputata Silvia Roggiani, Segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia, e Lorenzo Sala, Segretario provinciale del PD di Monza e Brianza. A fronte della situazione, Roggiani ha depositato un’interrogazione parlamentare – sottoscritta anche dai deputati Cuperlo, Evi, Forattini, Guerini, Peluffo e Quartapelle – nella quale si sollecita il Ministro Urso a convocare con urgenza un tavolo istituzionale con la proprietà, le rappresentanze sindacali e gli enti locali, per costruire un percorso credibile di rilancio o riconversione industriale che tuteli l’occupazione e il futuro produttivo della Brianza.

“Si tratta di una scelta gravissima – proseguono Roggiani e Sala – giustificata dall’azienda con l’aumento della concorrenza cinese e dai dazi sul mercato americano, ma assunta senza alcun confronto serio con le organizzazioni sindacali. Un atto unilaterale che colpisce duramente una realtà produttiva storica, composta in larga parte da lavoratrici. E sappiamo bene quanto, in caso di licenziamento, per molte donne sia difficile trovare una nuova occupazione e ricostruire un futuro dignitoso e indipendente”.

“Chiediamo – concludono – un impegno concreto da parte del governo per non lasciare soli i lavoratori e le lavoratrici e per difendere il tessuto industriale del territorio brianzolo, che merita risposte e prospettive, non abbandono da parte del governo”.