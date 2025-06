Lavorare nel settore aeroportuale: a Legnano il 26 giugno il Job Day Malpensa

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 24 giugno 2025 – Oltre 100 opportunità di lavoro nel settore aeroportuale. È possibile trovarle al Job Day Malpensa, una giornata dedicata alla ricerca e selezione di personale, da destinare in particolare allo scalo lombardo, organizzata da Afol Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Legnano.

L’evento si svolgerà giovedì 26 giugno, dalle ore 9.30 alle 13.00, a Palazzo Leone da Perego, in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10 a Legnano e rappresenta un’occasione concreta per candidati e candidate di presentarsi e incontrare direttamente i recruiter delle aziende, delle agenzie per il lavoro e gli esperti di selezione di Afol Metropolitana.

Durante la mattinata saranno presentate le opportunità professionali attualmente disponibili, che rientrano nei diversi settori che gravitano intorno alle attività aeroportuali, come quello di vendita e ristorazione, manutenzione e pulizie di aeromobili e spazi aeroportuali, informatica e gestione operativa, assistenza ai passeggeri e customer service, check-in, gestione bagagli e piazzale.

Per partecipare ai colloqui, è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali: patente di guida di categoria B e, per molte posizioni, una buona conoscenza della lingua inglese.

Saranno presenti all’evento alcune delle principali realtà operative dell’Aeroporto di Milano Malpensa, tra cui SEA Aeroporti di Milano, Dufry by Avolta, MyChef Ristorazione Commerciale Gruppo Areas, dnata Airport Handling, Trawell.co, Starbucks, Hertz Italia, oltre ad altre aziende e alle agenzie per il lavoro, presenti con le offerte di lavoro del territorio.

Programma della giornata

ore 9:30 – Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 10:00 – 10:30 – Presentazione delle aziende e di Afol Metropolitana

ore 10:30 – 13:00 – Colloqui conoscitivi con i recruiter delle aziende e delle agenzie per il lavoro

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione al link: https://forms.office.com/e/sh6x99ehe4

Job Day Malpensa

giovedì 26 giugno 2025

9.30 – 13.00

Palazzo Leone da Perego,

via Monsignor Eugenio Gilardelli 10, Legnano