PRESIDENTE FONTANA A SERATA BENEFICA ‘WE BREAST’: INIZIATIVA CHE TESTIMONIA ANIMO SOLIDALE DEI LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2025 – Raccogliere fondi e sensibilizzare su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria come il tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile e che ancora nel 2024 si conferma in assoluto il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia, con oltre 53.600 casi.

Questi i temi al centro della serata di beneficenza ‘We Breast: malattia, cultura, bellezza’, organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, svoltasi ieri sera nel chiostro dell’ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano, in cui sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Hanno partecipato anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e il sottosegretario alla presidenza con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza.

FONTANA: PARTECIPAZIONE VIVA PER SOSTENERE CHI AFFRONTA MOMENTO DIFFICILE – “Una serata speciale – ha sottolineato il governatore Fontana – dedicata alla beneficenza ma anche e soprattutto alla consapevolezza. La partecipazione viva e sentita che si è respirata è nel segno concreto di una comunità che non resta indifferente, ma che si unisce per sostenere chi sta affrontando un momento difficile della propria vita. Queste iniziative testimoniano l’animo solidale dei lombardi: un altruismo autentico, radicato nei nostri valori più profondi, che si esprime nel desiderio di dare una mano concreta, di essere vicini a chi lotta contro una malattia dura e spesso spaventosa come il tumore al seno”.

SFILATA CON I CAPI DI MARRAS – La serata, condotta dalla giornalista Roberta Scorranese, è stata promossa dall’intergruppo parlamentare ‘Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella’, rappresentata dalla deputata Simona Loizzo, dall’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e da Fondazione ‘The Bridge’, con la presidente Rosaria Iardino.

L’evento ha unito moda, cultura e solidarietà, con una sfilata in cui sono stati presentati capi inediti dello stilista Antonio Marras di indossati da modelli e modelle insieme a operatori sanitari e sociosanitari. I fondi raccolti saranno devoluti in parti uguali alle oncologie dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e al reparto di degenza di senologia chirurgica dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Alla sfilata hanno partecipato anche alcuni cani della Fondazione Bini ETS l’Arca delle Code, con animali salvati da canili affollati e vittime di situazioni di maltrattamenti.

PREMIO SCREENING ONCOLOGICO – Nel corso della serata è stato assegnato il ‘Premio screening oncologico’ all’ATS della Montagna, rappresentata dal direttore sanitario Chiara Radice. La struttura regionale si è distinta per il numero e la qualità degli screening oncologici effettuati, come strumento indispensabile per garantire non solo un miglioramento delle prospettive di sopravvivenza, ma anche per ridurre l’impatto fisico ed emotivo delle terapie.