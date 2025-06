PROTEZIONE CIVILE, INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA ED ENEL ITALIA PER LO SVILUPPO DI AZIONI IN TEMA DI ENERGIA ELETTRICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2025 – La sempre più forte collaborazione in tema di protezione civile sia nell’ambito di contesti emergenziali, sia nella prevenzione e gestione dei rischi naturali che ostacolano la continuità del servizio elettrico sul territorio è al centro del nuovo protocollo siglato da Romano La Russa, Assessore Regionale alla Sicurezza e alla Protezione Civile, e da Claudio Fiorentini, Responsabile Affari Istituzionali Lombardia di Enel Italia.

Il Protocollo, che si inserisce nell’ampia sinergia tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed Enel Italia, si pone innanzitutto l’obiettivo di ottimizzare le procedure e il flusso di informazioni fra le parti, attraverso canali dedicati, agevolando la condivisione delle migliori soluzioni possibili per la movimentazione di risorse umane, mezzi e materiali, in occasione di eventi emergenziali.

Negli ultimi anni, infatti, i cambiamenti climatici impattano sempre più spesso sulle comunità locali attraverso fenomeni quali precipitazioni nevose intense, gelicidi, ondate di calore, scarsità di risorsa idrica e incendi boschivi. In quest’ottica, sarà importante anche l’attività di prevenzione, con l’identificazione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica per calamità naturali o di origine antropica.

La collaborazione tra Regione ed Enel punta quindi a identificare e sviluppare specifiche iniziative di approfondimento, formazione ed esercitazione dedicate a tecnici e personale specializzato per migliorare i rispettivi modelli operativi e di intervento così da rendere sempre più efficace il reciproco supporto.

“Il protocollo rinnovato oggi – afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile – prosegue nel solco dell’impegno di Regione Lombardia per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali anche per quanto concerne possibili conseguenze sul sistema delle infrastrutture critiche. La sempre maggiore diffusione di eventi meteorologici estremi, che hanno colpito recentemente anche la Lombardia, può avere un impatto importante sul territorio e sui cittadini. Alla luce di questi fenomeni, il sistema regionale di Protezione civile sta lavorando con sempre maggiore attenzione e sensibilità, in collaborazione con tutti gli attori, anche grazie all’attivazione di protocolli di intesa e percorsi formativi ad hoc”.

“La sicurezza di cittadini, territori e infrastrutture – sottolinea Claudio Fiorentini, Responsabile Associazioni e Stakeholder Enel Italia – è una priorità condivisa che ha permesso di sviluppare un positivo confronto con Regione Lombardia e di identificare una piattaforma di lavoro condivisa. Siamo convinti che l’impegno e l’esperienza messi a fattor comune dai rispettivi team rappresentino una risposta concreta alla prevenzione e alla gestione di contesti emergenziali, in particolare quando coinvolgono infrastrutture critiche come quelle del settore energetico”.

Nella foto secondo da sinistra Romano La Russa, assessore alla Protezione civile di Regione Lombardia, insieme alla delegazione di Enel composta, in ordine da sinistra, da Giovanni Rocchi, Claudio Fiorentini, Enrico Bottone e Luca Tanzi