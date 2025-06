UN CORO GIORDANO PER LA PACE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2025 – Il Commissariato di Terra Santa del Nord Italia, in collaborazione con l’Associazione “Pro Terra Sancta” invita tutti ad una serata unica ed imperdibile. Lunedì 30 giugno 2025 alle ore 19:00, ospiteremo presso la Chiesa di S. Angelo (Piazza S. Angelo 2, 20121 Milano) il coro giordano “Fountain of Love Choir”, per una serata spirituale unica, nella quale le voci di diverse chiese si uniscono in armonia, elevando i nostri cuori attraverso la musica e la preghiera verso la luce della Resurrezione. Saremo accompagnati in un viaggio nel tempo e nelle diverse tradizioni cristiane mediorientali, attraverso l’ascolto di brani musicali nelle antiche lingue liturgiche (arabo, siriaco, greco, copto, armeno, caldeo e italiano), in una nuova composizione musicale che riflette l’unità della fede e la ricchezza del patrimonio cristiano. Sarà un’occasione speciale per poterci incontrare e condividere un momento di bellezza e condivisione ecumenica. Un’occasione dove la musica “unisce” diverse credenze tra loro, in un’area (quella medio-orientale…) purtroppo e di frequente balzata agli onori della cronaca, per le note ed antiche tensioni che la caratterizzano; una serata dove sarà la musica al di sopra degli odi e delle discriminazioni esistenti. L’ingresso all’evento è libero e non è necessaria nessuna prenotazione; chiediamo solo, se possibile, di arrivare mezz’ora prima dell’inizio del concerto, per potersi preparare all’ascolto. Come in un cammino spirituale il coro “Fountain of Love Choir” celebra il Giubileo con tre concerti partendo da Milano il 30 giugno, proseguendo verso Torino il 2 luglio, per arrivare a Firenze il 3 luglio; destinazione finale sarà Roma e il passaggio presso la Porta Santa, dopo aver celebrato una liturgia presso il Vaticano. Un forte spirito ecumenico caratterizza questa tournèe musicale in Italia, densa di significato e spiritualità. Speriamo davvero di potervi vedere numerosi e non indugiate ad inviare anche amici e parenti! Ingresso libero sino esaurimento posti.

Convento Sant’Angelo

Piazza Sant’Angelo, 2 – 20121 Milano

tel. +39 02 29060346 | info@fratiterrasanta.it