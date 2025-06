15° FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 4-6 luglio 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – L’Associazione Montagna Italia, con i Comuni di Esine e Bergamo, nell’ambito della Giornata Regionale delle Montagne indetta dal Consiglio regionale della Lombardia, organizzano la quindicesima edizione del FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA, dal 4 al 6 luglio 2025, presso il Rifugio Elena Tironi a Rosello, località Valgrigna, Esine (BS) e presso la Sala Galmozzi a Bergamo.

La legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3 ha istituito la “Giornata regionale delle Montagne” che si celebra ogni anno la prima domenica di luglio.

In questa giornata e nelle settimane a ridosso, il Consiglio Regionale della Lombardia promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e ricerca oltre a laboratori progettuali, in collaborazione con enti locali e associazioni del territorio, parchi naturali, comunità montane, bacini imbriferi montani, Club Alpino Italiano Regione Lombardia e rappresentanti delle professioni della montagna.

Il Festival è patrocinato da:

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Touring Club Italiano -Uncem

Club Alpino Italiano-Fondazione Riccardo Cassin-Cipra Italia-Commissione Europea

Ersaf-Fondazione Montagne Italia- Federbim-Gruppo Italiano Scrittori di Montagna – Delegazione Lombardia e Svizzera Italiana-Bim -Regione Lombardia-Provincia di Bergamo -Provincia di Brescia-Comune di Bergamo-Comune di Esine-Visit Brescia

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 2025

Venerdì 4 luglio | Sala Galmozzi

Proiezione film dalle ore 16,00

Sabato 5 luglio | Rifugio Tironi

Ore 17,00 Aperitivo/Degustazione

Performance “Fame di Montagna”

Ore 20,30 Proiezione film

Domenica 6 luglio | Rifugio Tironi

Ore 7,40 visita in malga per assistere alla lavorazione del latte

e visita al Museo del Silter

Ore 11,30 2° edizione del Concerto delle Alpi di Lombardia

Le rondini delle Alpi

Ore 14,30 escursione Sentiero della Trementina accompagnati da un referente della famiglia Pendoli

A seguire: visita con apicolture

EVENTO COLLATERALE

dal 5 luglio al 23 agosto | Sala Didattica | Rifugio Tironi

LEGGEREZZA | Esposizione delle opere di Elena Tonellotto

sabato 2 agosto | dalle 14.00 alle 18.00 | Sala Didattica | Rifugio Tironi

ATTIVITÀ DI DECORAZIONE SU STOFFA

Lini e cotoni prenderanno anima grazie alle mani, ai colori,

alle pennellate e alle emozioni

attività previa iscrizione – massimo 10 partecipanti

GLI APPUNTAMENTI NEL DETTAGLIO

PROIEZIONI DI FILM | SALA GALMOZZI

Venerdì 4 luglio | Bergamo | Dalle ore 16,00

INGRESSO LIBERO – PRENOTA QUI:

Il primo amore non si scorda mai

Documentario cortometraggio I Regia di Chiara Brambilla | Italia, 2019 I 15 minuti

Passo dopo passo l’aria diventa sempre più sottile in quello sconfinato spazio bianco, lo sforzo è sovrumano. Come astronauti alla conquista della luna, Cassin e i suoi compagni di cordata si avventurano in terre impervie e solitarie, dalla cima più alta dell’America alle vette del Karakorum…

Ragni di Lecco anni 25

Film: Alpinisti I Regia Riccardo Cassin I 34 min. Premiato al Festival di Trento 1973.

Il film documenta la storia del famoso gruppo lecchese le cui file dapprima esigue, si alimentano con nuove leve di arrampicatori. Il livello alpinistico si eleva a tal punto che i Ragni fanno sentire la loro presenza sulle montagne di tutto il mondo.

Le pareti della memoria – Riccardo Cassin

Film: Alpinisti I 24-min. Jérome Equer-Filmfestival di Trento 1995

Ritratto di Riccardo Cassin che, all’età di 85 anni, in Grignetta e in val Bondasca, ricorda i momenti più importanti della sua vita e le sue grandi imprese alpinistiche degli anni Trenta.

La Sud del Monte McKinleyI

Film / Alpinismo extraeuropeo | Regia: Riccardo Cassin I Italia, 1961 i 46 minuti

Il film illustra le difficoltà della preparazione e le drammatiche fasi della conquista del McKinley (6190 m), per l’inviolata parete sud, realizzata da una spedizione del C.A.I. di Lecco nel 1961 guidata da Riccardo Cassin.

Ricognizione al K2

Film: Alpinismo extraeuropeo | Regia: Ardito Desio I Italia, 1955 I 25 minuti

Documentario realizzato da Ardito Desio nel 1953, quando, con Riccardo Cassin, effettuò la ricognizione fino alla base del K2, un anno prima della spedizione nazionale italiana che poi raggiunse la vetta.

Performance “Fame di Montagna”

Rifugio Tironi | sabato 5 luglio

Ore 17,00 | Aperitivo/Degustazione

A cura della Compagnia delle Chiavi

Narrazione, musica e canto

sono gli ingredienti di questa performance che nasce dalla riscoperta di ingredienti poveri e antichi, per cucinare piatti semplici, dai sapori sottili… ricette umili che hanno fatto la sopravvivenza degli ultimi…

Durante la performance sarà possibile godere di qualche assaggio…

PROIEZIONE FILM | RIFUGIO TIRONI

Sabato 5 luglio | Rifugio Tironi | Ore 20,30

McKinley 1961 – Storia di un’amicizia

Documentario / Alpinismo Extraeuropeo I Regia: Paola Nessi I Produzione: CAI Lecco I Italia, 2011-29’

Il 19 luglio 1961 i sei componenti della spedizione “Città di Lecco – Alaska ‘61” raggiungono la cima del McKinley, il monte più alto dell’America Settentrionale, celebrando nel migliore dei modi il 15° anniversario del loro gruppo, “I Ragni della Grignetta”, e ricevendo il plauso del Presidente J.F. Kennedy.

Domenica 6 luglio | Malga Bassinale

Ore 7,40 |Visita in malga per assistere alla lavorazione del latte

A seguire: visita al Museo del Silter

Sarà possibile visitare la Malga Bassinale per vedere la lavorazione del latte.

Ritrovo al Plan di Montecampione, nel parcheggio accanto la statua di Pantani, ore 07.40

Da lì si raggiungerà la malga dove si potrà assistere alla lavorazione del latte e assaggiare formaggi locali. Finita la dimostrazione, si partirà lungo il sentiero che in poco più di un’ora porterà al Rifugio E. Tironi Rosello.

Partenza dalla malga ore 9.00 – arrivo in rifugio ore 10.15

Dal Rifugio Tironi si potrà raggiungere il Museo del Silter, una malga di fine ‘800 sapientemente recuperata e oggi sede di un’esposizione di fotografie, attrezzi e costumi di un’epoca passata.

Rientro in autonomia al Rifugio.

Domenica 6 luglio | Rifugio Tironi I Ore 11,30

2° edizione del Concerto delle Alpi di Lombardia “Le rondini delle Alpi”

Cuore del concerto sono i Zigeunermelodien (canzoni zingare) del boemo Antonin Dvoràk, come zingare sono le rondini dei monti, che nidificano sulle nostre Alpi per poi svernare più a sud, dove le temperature sono più miti. La rondine è simbolo di rinascita, speranza e libertà.

Associata alla primavera è vista come portatrice di buon auspicio.

La sua presenza annuncia l’arrivo della bella stagione e la rinascita della natura, rappresentando un rinnovamento e una promessa di giorni migliori.

LE MELODIE TZIGANE

Má písen zas mi láskou zní (Il mio canto risuona, un salmo d’amore)

Aj, kterak trojhranec muj prerozkosne zvoní (Oh! come suona il mio triangolo)

A les je tichý kolem kol (Tutt’intorno il bosco è silenzioso)

Kdyz mne stará matka (Quando mia madre mi insegnava a cantare)

Struna naladena, hochu, toc se v kole (Le corde sono accordate, ragazzo)

Siroké rukávy a siroké gate (Nella larga, ariosa veste di lino)

Dejte klec jestrábu ze zlata ryzého (Potendo il falco volare)

GLI ARTISTI

SILVIA LORENZI SOPRANO

STEFANO GATTI PIANOFORTE

LEONARDO GATTI VIOLONCELLO

Domenica 6 luglio | Rifugio Tironi | Escursione

14,30 |escursione Sentiero della Trementina accompagnati dal referente della famiglia Pendoli

A seguire: visita con apicolture

Un giro ad anello intorno ai boschi del rifugio, accompagnati dalla famiglia Pendoli, cultori di un antico sapere che si tramandano da generazione in generazione – DURATA circa 1 ora

AL RIENTRO

Ore 15.30 – Incontro con l’apicultore Az. Agr. Ronchello che produce miele di rododendro nella Conca del Rosello e degustazione di miele. – DURATA circa 1 ora

PUNTO DI PARTENZA: Corna dei Soldi, all’ingresso della foresta demaniale di Regione Lombardia

PUNTO DI ARRIVO: Rifugio Tironi a Rosello

ATTIVITÀ: Piedi

DIFFICOLTÀ: Facile

PERIODO PERCORRENZA: Tutto l’anno

SENTIERO CAI DI RIFERIMENTO: Segnaletica verde e gialla – cartelli SENTIERO DELLA TREMENTINA

PRESENZA DI ACQUA SUL SENTIERO: Sì

Una facile e bella opportunità per scoprire una peculiarità, ormai unica nel suo genere in Lombardia, Il sentiero della Trementina. Una breve passeggiata con un giro ad anello di una ventina di munita, nei dintorni del Rifugio.

Questo percorso nasce dalla volontà di far conoscere l’antico lavoro della raccolta della trementina in Valgrigna e di valorizzarne la tradizione. Concepito da ERSAF in collaborazione con la famiglia Pendoli, delinea e descrive un breve percorso nella zona della Foresta di Lombardia Valgrigna.