5 mete italiane per un viaggio di lusso

Milano, 25 giugno 2025 – Nel panorama turistico internazionale, il segmento del lusso è uno dei più dinamici e in crescita. Il turismo di lusso non è solo una questione di spesa elevata: è un’esperienza personalizzata, raffinata e spesso esclusiva. Chi sceglie un viaggio di lusso cerca comfort, bellezza e servizi su misura, in contesti in cui ogni dettaglio è curato per garantire il massimo del relax e della soddisfazione. L’Italia, con la sua ricchezza culturale, naturale e gastronomica, rappresenta da sempre una delle destinazioni più ambite per questo tipo di viaggiatori.

La preparazione al viaggio

Prepararsi per un viaggio all’insegna del lusso significa pensare in anticipo a ogni esigenza. L’abbigliamento dovrà essere adeguato a location d’élite, cene gourmet e giornate a bordo piscina: tessuti naturali e capi eleganti ma comodi saranno essenziali. Non devono mancare accessori come occhiali da sole di design, una crema solare di alta qualità, e tutti prodotti di skincare essenziali, ma anche dispositivi tecnologici per il benessere personale e, naturalmente, tutto ciò che serve per la propria routine quotidiana. Ad esempio, chi utilizza la sigaretta elettronica dovrebbe ricordarsi di portare con sé liquidi e caricatori: dimenticarla può essere un inconveniente, ma fortunatamente, anche nelle località più esclusive, è facile trovare il tabacchino più vicino alla propria zona dove acquistare tutto il necessario senza rinunciare al proprio comfort. La possibilità di reperire prodotti di uso personale anche in vacanza è parte integrante dell’esperienza di lusso, che non tollera imprevisti o rinunce.

Tra le tante meraviglie del territorio italiano, ci sono cinque mete che rappresentano al meglio l’eccellenza del turismo di lusso: Capri, Costa Smeralda, Lago di Como, Portofino e Ischia.

Capri: il fascino senza tempo dell’isola glamour

Capri è sinonimo di eleganza e mondanità. Questa piccola isola al largo della Costiera Amalfitana ha saputo mantenere intatto il suo charme, diventando un punto di riferimento per l’élite internazionale. I suoi hotel a cinque stelle, come il celebre Capri Palace o la Quisisana, offrono suite panoramiche, spa esclusive e servizi personalizzati. Le boutique di alta moda si affacciano sui vicoli acciottolati del centro, mentre ristoranti stellati e beach club riservati completano l’offerta. I visitatori possono esplorare la Grotta Azzurra in barca privata o sorseggiare champagne al tramonto nei locali affacciati sui Faraglioni. A Capri, ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza memorabile.

Costa Smeralda: lusso selvaggio in Sardegna

La Costa Smeralda è una delle mete estive preferite dai jet-setter di tutto il mondo. Situata nel nord-est della Sardegna, questa striscia di costa vanta spiagge bianchissime, acque cristalline e un paesaggio incontaminato. Il lusso qui si fonde con la natura: i resort sono integrati nel territorio e offrono ville private, yacht charter e servizi esclusivi. Porto Cervo, località negli ultimi anni sempre più accessibile, è il cuore pulsante della Costa Smeralda, con il suo porto turistico che ospita mega yacht e il suo centro animato da locali chic, ristoranti gourmet e boutique di alta gamma. Non mancano eventi mondani e serate di gala, per un’estate all’insegna dell’eccellenza.

Lago di Como: eleganza discreta e bellezza naturale

Il Lago di Como rappresenta un’icona dell’ospitalità italiana. Frequentato da celebrità e imprenditori internazionali, è una meta che coniuga la riservatezza con la raffinatezza. Le sue ville storiche, molte delle quali trasformate in hotel di lusso, si affacciano sulle acque placide del lago e offrono viste spettacolari. Ville d’Este, Grand Hotel Tremezzo e Mandarin Oriental sono solo alcuni degli indirizzi più ambiti. Le attività sono pensate per chi ama la quiete e l’eleganza: crociere private, cene in terrazza, visite culturali nei borghi vicini e passeggiate nei giardini botanici. Qui, il lusso è discreto, mai ostentato, e si traduce in un’esperienza di autentica armonia.

Portofino: il gioiello ligure tra mare e dolce vita

Piccolo borgo di pescatori trasformato in icona del lifestyle italiano, Portofino è una delle destinazioni più fotografate al mondo. La sua baia protetta ospita yacht e imbarcazioni eleganti, mentre il centro è animato da boutique di alta moda, gallerie d’arte e caffè storici. Il Belmond Hotel Splendido, adagiato sulla collina, offre una delle viste più suggestive d’Italia. Da Portofino è possibile partire per escursioni in barca verso l’area marina protetta, oppure gustare un aperitivo in piazzetta, immersi in un’atmosfera esclusiva ma mai fredda. Qui, il lusso si esprime nella semplicità sofisticata del vivere bene.

Ischia: benessere termale e charme mediterraneo

Ischia è la scelta ideale per chi cerca un viaggio di lusso all’insegna del benessere. L’isola, nota fin dall’antichità per le sue acque termali, è oggi un polo d’attrazione per un turismo che punta alla rigenerazione fisica e mentale. Sono molti i resort che combinano la tradizione delle terme con l’eleganza dell’ospitalità contemporanea. I trattamenti benessere, le piscine naturali e le spa d’eccellenza rendono Ischia una meta unica nel suo genere. Il tutto incorniciato da un paesaggio mediterraneo ricco di vegetazione, panorami marini e sapori autentici.

L’Italia offre un ventaglio di esperienze di lusso capaci di soddisfare ogni desiderio: dal relax al glamour, dal benessere alla mondanità. Che si tratti di una fuga romantica, di un soggiorno rigenerante o di una vacanza all’insegna dello stile, queste cinque destinazioni sono il punto di partenza perfetto per un viaggio indimenticabile.

