A TEATRO CON ALFONSINA STRADA IN ATTESA DEL GIRO D’ITALIA WOMEN

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 25 giugno 2025. Il comitato di tappa Promoeventi Sport organizza, in vista delle due tappe bergamasche del Giro d’Italia Women 2025, un evento teatrale gratuito per celebrare una delle figure più affascinanti e simboliche della storia del ciclismo femminile italiano. “Alfonsina Strada – Una corsa per l’emancipazione” è lo spettacolo che racconta la storia dell’unica donna ad aver corso il Giro d’Italia nel 1924.

Il monologo teatrale ideato, scritto e interpretato da Federica Molteni, attrice e fondatrice della compagnia Luna e Gnac Teatro, andrà in scena domenica 29 giugno 2025, alle ore 20:00, presso la piazza del Sagittario di ChorusLife di Bergamo: una rappresentazione coinvolgente, gratuita, della durata di circa un’ora, che ripercorre la vita e le imprese di Alfonsina Strada, una donna fuori dal comune.



Alfonsina è figlia di un tempo in cui il ciclismo è una sfida estrema riservata agli uomini: impavidi e forti. Eppure, lei osa. Insegue la sua passione, sfida i pregiudizi e infrange le regole, fino a conquistarsi un posto nella corsa più dura, il Giro d’Italia. La sua presenza nel gruppo nel 1924 segna un momento storico non solo per lo sport, ma per l’intero cammino dell’emancipazione femminile. Lo spettacolo, prodotto da Luna e Gnac, è molto più di una narrazione biografica: è un tributo alla determinazione, alla passione e al coraggio di chi ha saputo pedalare controvento, aprendo la strada a tutte le donne che sono venute dopo.



Lo spettacolo rientra tra gli eventi collaterali al Giro d’Italia Women 2025 (tutti aperti al pubblico in modo gratuito) e ha l’obiettivo di valorizzare il legame tra sport e cultura, e promuovere modelli femminili ispiratori, capaci di lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva.



Dopo la Women Social Ride di sabato scorso (con arriva nella piazza dell’Orologio di Clusone) e lo spettacolo di Alfonsina Strada, la marcia di avvicinamento al Giro d’Italia Women 2025 prosegue con il Women Photo Contest “SCATTO ROSA”: un contest fotografico che premia le due migliori foto, a tema “Donne e Biciletta”, che riceveranno più like a QUESTA PAGINA INSTAGRAM. La migliore immagine scattata da una fotografa donna e la miglior foto con soggetto femminile riceveranno un buono da spendere presso lo store di Santini a Bergamo (possono partecipare sia fotografe che fotografi). È possibile candidare le proprie foto al seguente link fino al 1 luglio 2025:

https://forms.gle/6H6BLRQwmwUj3thW9



Per maggiori informazioni: www.promoeventisport.it