BAREGGIO – DAL 14 LUGLIO APRE IL “PUNTO PRESTITO” DELLA BIBLIOTECA

Sarà al centro polifunzionale e resterà attivo per tutta la durata dei lavori al Palazzo Casanova

Il sindaco Colombo: “Tra un anno avremo una biblioteca completamente rimessa a nuovo”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 25 giugno 2025. Dal 14 luglio apre il “Punto prestito” della biblioteca presso il centro polifunzionale. Nei giorni scorsi in Giunta è stata approvata la delibera al fine di garantire il servizio per tutta la durata dei lavori di

ristrutturazione del Palazzo Casanova, sede della biblioteca e di alcuni uffici comunali. A breve

verranno comunicati gli orari di apertura.

“In questi giorni stiamo ultimando il trasloco in vista dell’inizio dei lavori, dopodiché si provvederà

ad allestire il centro polifunzionale dotandolo della strumentazione necessaria all’attivazione del

punto prestito – spiega il sindaco Linda Colombo -. Abbiamo scelto questo edificio per la sua

centralità, per la possibilità di avere orari di apertura al pubblico diversificati nonché di garantire

spazi anche per gli studenti”.

A decorrere dalla data di avvio del punto prestito e fino al termine dei lavori di ristrutturazione del

Palazzo Casanova, il centro polifunzionale verrà concesso solo per l’attività motoria destinata agli

anziani e per attività culturali e ricreative compatibilmente con le esigenze dell’Ente, escludendo

eventi e feste. “Siamo consapevoli che ci potrà essere qualche disagio per gli utenti della biblioteca

e per le associazioni che normalmente utilizzano il polifunzionale e fin da ora ringraziamo tutti per

la collaborazione – conclude il sindaco –. Ci vorrà un po’ di pazienza ma siamo sicuri che ne varrà la

pena perché tra circa un anno, grazie a un progetto da quasi 4 milioni di euro finanziato con fondi

PNRR, avremo una biblioteca completamente rimessa a nuovo, con diverse novità che

riguarderanno soprattutto i giovani”.

Redazione