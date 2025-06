Black Carpet Awards 2025: annunciati i protagonisti della Terza Edizione con Naomi Campbell Madrina d’eccezione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – Si è tenuta oggi, presso la Sala Brigida di Palazzo Marino, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dei Black Carpet Awards, alla presenza di Michelle Francine Ngonmo, Founder e CEO di Afro Fashion Association, e di Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano.

L’edizione 2025 dell’evento andrà in scena il 24 settembre 2025 presso il Teatro Manzoni, durante la Milano Fashion Week Women’s, e vedrà come Madrina d’eccezione Naomi Campbell, icona mondiale della moda e da sempre attivista per la rappresentanza e l’equità.

Negli anni, i Black Carpet Awards si sono affermati come un punto di riferimento creativo e culturale: una piattaforma che mette in luce il talento di chi, troppo spesso, rimane invisibile all’interno della nostra società. L’iniziativa celebra ogni anno i “Leader del Cambiamento”: persone di ogni origine e background che si distinguono per l’impegno concreto nella promozione della Diversità, dell’Inclusione e dell’Equità all’interno dell’industria creativa.

Nel corso della conferenza, l’artista R&B e vincitore della prima edizione dei Black Carpet Awards David Blank ha emozionato il pubblico con una performance dal vivo, seguito dall’intervento di Luciana e Adriana Toledo in arte “Le Sorelle Toledo”, vincitrici della precedente edizione dei Black Carpet Awards, che hanno raccontato come la nomina a Leader of Change e il conferimento del premio abbiano rappresentato un punto di svolta nel proprio percorso professionale. Non poteva mancare il momento dedicato all’“Alleanza BCA”, durante il quale Tamu McPherson, Francesca Ragazzi e Maria Gloria Cappelletti hanno condiviso come la partecipazione al progetto abbia arricchito la loro visione, generando un impatto significativo sia sul piano personale che professionale.

Nel suo discorso, Michelle Francine Ngonmo ha sottolineato l’importanza dell’evento e il messaggio che i Black Carpet Awards intendono trasmettere, dichiarando: “Giunti alla terza edizione dei Black Carpet Awards, rinnoviamo il nostro invito a un impegno collettivo: riscrivere insieme la storia. ‘Black/Nero’ per noi rappresenta la somma di tutti i colori, un simbolo di pluralità e inclusione. Essere visti, riconosciuti e considerati parte integrante della società è un diritto che tutti dovrebbero poter vivere. Una società realmente inclusiva non è solo più giusta, ma anche più ricca dal punto di vista umano, culturale ed economico. Cambiare lo status quo richiede coraggio, confronto quotidiano, capacità di dialogo e collaborazione trasversale. È solo così, con azioni condivise e costanti, che possiamo costruire un futuro più equo e rappresentativo.

I Black Carpet Awards vogliono essere uno spazio concreto in cui questo cambiamento prende forma. Un’occasione per promuovere una nuova visione di società che, da Milano, possa parlare al mondo intero. Noi ci siamo e continuiamo a sperare che sempre più persone si uniscano a noi per proseguire questo lavoro e riscrivere il sistema.”

“Siamo orgogliosi di ospitare a Milano la terza edizione dei Black Carpet Awards, un evento che porta con sé un messaggio potente e necessario. Non si tratta solo di un premio, ma di una piattaforma di visibilità per tutte quelle persone che, spesso lontano dai riflettori, si impegnano quotidianamente per rompere gli schemi, ampliare lo sguardo e per costruire spazi dove diversità e inclusione sono veri valori culturali, sociali ed economici. La moda, il design, in generale il mondo creativo, ha il potere di mandare messaggi diretti e incisivi, capaci di scuotere coscienze, abbattere barriere e spingere il cambiamento verso una società più inclusiva e giusta” ha dichiarato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano.

L’edizione 2025 prevede cinque categorie di premiati, per un totale di 22 finalisti. Tra questi, saranno selezionati dieci vincitori, di cui cinque scelti dalla giuria e cinque dal pubblico. La community potrà votare dall’1 al 31 luglio sul sito di Afro Fashion Association.

Le categorie sono:

Leader of Change: Culture – premio conferito a chi guida il discorso sull’inclusione nel proprio campo. I nominati di quest’anno sono: Nogaye Ndiaye, Mariam Battistelli, Meraf Villani, Modou Gueye, e Simão Amista.

Leader of Change: Creativity – premio conferito a chi si distingue per visione e impatto creativo globale. I nominati di quest’anno sono: Augusta Carter, Jem Perucchini, Rediet Longo, Shannice Alogaga e Williams Obrou Zouzouo (aka Gaudì2000).

Leader of Change: Community – premio conferito a chi genera trasformazione all’interno della propria comunità. I nominati di quest’anno sono: Aya Mohamed, Deepika Salhan, Kwanza Musi Dos Santos, Laura Berrie Amponsah e Ronke Oluwadare.

Leader of Change: Entrepreneurship – premio conferito a chi innova modelli di business inclusivi. I premiati di quest’anno sono: Antonio Dikele Distefano, Caterina Monda & Debrina Aliyah, Ibrahim Songne, Issa Yerima e Reuben K. Sam.

Leader of Change: Legacy – premio conferito a chi costruisce e tramanda un’eredità culturale inclusiva e duratura. I nominati di quest’anno sono: Igiaba Scego, Leandra Medeiros Cerezo.

La categoria ONE-TIME AWARDS 2025 è dedicata a Koyo Kouoh: un riconoscimento unico dedicato a un’artista che ha contribuito in modo significativo a dare forma all’arte africana e diasporica in Italia. Ispirato all’eredità e al lavoro visionario della curatrice Koyo Kouoh, il premio – che verrà conferito ad uno solo dei cinque finalisti della categoria – celebra creatori e creatrici che mettono in discussione le narrazioni dominanti, ampliano i confini dell’espressione artistica e contribuiscono a dare visibilità e centralità alla cultura afrodiscendente a livello globale.

Durante l’evento sarà inoltre trasmesso una video presentazione dedicata a “The New Wave”, una selezione dei dieci talenti creativi più innovativi provenienti da tutto il mondo.

A decretare i vincitori sarà una giuria d’eccezione, capitanata ormai da tre anni dalla fondatrice, Michelle Francine Ngonmo, e composta da autorevoli professionisti provenienti dai mondi della moda, della comunicazione, della cultura, dello spettacolo, dell’attivismo e del terzo settore: Adama Sanneh, Afef Jnifen, Alessia Glaviano, Anna Paola Vergani, Andi Nganso, Boringnotcom, Carlo Capasa, Carlos Nazario, Carolina Aldrovandi, Celia Sears, Cristina Baruzzi, Del Titus Bawuah, Diana Marian Murek, Edward Buchanan, Francesca Ragazzi, Fulvia Bacchi, Gabriella Crafa, Gabriella Nobile, Gloria Maria Cappelletti, Honey Dijon, IB Kamara, Isabelle Harvie-Watt, Jordan Anderson, Laetitia Loffredo, Macs Iotti, Marco Bizzarri, Marilena Umuhoza Delli, Marta Sachy, Melisenda Murphy-Solari, Nana Brenu, Nicolas Martin Garcia, Piero Piazzi, Sabina Belli, Sara Sozzani Maino, Silvia Negri, Simon Whitehouse, Simonetta Gianfelici, Stefano Fadda, Stefano Roncato, Stella Jean, Tamu McPherson, Tokyo James, Tyler Mitchell, Valentina Tagliamacco, Victoria Adaeze Ejiogu, Walter D’Aprile, Winta Ghebre e Zaya Guarani.

I Black Carpet Awards si confermano così un appuntamento imprescindibile nel calendario della Milano Fashion Week Women’s, ma soprattutto un’occasione per riflettere, celebrare e promuovere una visione inclusiva della società. Afro Fashion Association rinnova con questa terza edizione il suo impegno a trasformare il panorama culturale italiano e internazionale, mettendo al centro le persone, le storie e i valori che stanno davvero cambiando il mondo.