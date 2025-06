Buccinasco aderisce a Milano Pride 2025

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (25 giugno 2025) – Buccinasco, anche quest’anno, ha deciso di aderire alla manifestazione Milano Pride 2025, accogliendo la richiesta di patrocinio degli organizzatori, il Cig Arcigay Milano insieme alle associazioni LGBTQIA+ di Milano e Città metropolitana.

“Nessuno resti indietro – spiega Martina Villa, assessora alle Pari opportunità e diritti civili – è il nostro impegno quotidiano, significa sostenere i diritti e la libertà di tutti, opporsi a ogni forma di discriminazione e violenza. Milano Pride è la manifestazione annuale che celebra i diritti delle persone LGBTQIA+, una festa resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni e imprese, oltre che dalla partecipazione di migliaia di persone: anche Buccinasco, pur in forma simbolica, vuole fare la sua parte e impegnarsi per garantire spazi di confronto, libertà di pensiero e di espressione, diritti, dignità e giustizia, inclusione. Con il fermo rifiuto di ogni forma di violenza, dai linguaggi discriminatori alle aggressioni, il pieno riconoscimento dell’identità di tutte le persone e l’effettiva uguaglianza di diritti in ogni ambito della vita sociale, politica e civile”.

