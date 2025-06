CAORLE MUSIC FESTIVAL A LUGLIO CON NERVO, SHIVA, CLAUDIO CECCHETTO E NERISSIMA SERPE

(mi-lorenteggio.com) Caorle, 25 giugno 2025 – Caorle si prepara a risuonare di energia, luci e grandi emozioni. Dal 17 al 20 luglio 2025 torna il Caorle Music Festival, il grande evento estivo che segna ufficialmente il ritorno dei grandi festival musicali in Veneto dopo lo stop imposto dalla pandemia. E lo fa in grande stile: una nuova identità, un logo rinnovato e un format interamente dedicato alla musica live. Nessuna distrazione, solo suoni, artisti di fama internazionale, atmosfere da main stage e una produzione tecnica da grande evento europeo. Cuore pulsante del festival sarà Piazzale Olimpia, un’arena musicale di oltre 10.000 metri quadrati.

Caorle, città di mare dal fascino senza tempo – conosciuta come “la Venezia in miniatura” e capace di attrarre oltre 5 milioni di visitatori l’anno – diventerà ancora una volta palcoscenico per quattro giorni di suoni, emozioni e divertimento.

Un evento che segna una svolta netta rispetto alle edizioni precedenti: se tra il 2018 e il 2019 il festival aveva ospitato oltre 200 artisti, decine di nazionalità e una grande componente di street food e cultura internazionale collegata al modo del cibo, dopo la pausa per il Covid, l’edizione 2025 cambia pelle e si concentra sull’essenza: la musica dal vivo. Dal pomeriggio a notte fonda: quattro giorni di musica senza pause. Il festival aprirà le porte ogni giorno a partire dalle 17:00, con una line-up pensata per accompagnare il pubblico fino a tarda notte. Il format sarà focalizzato su l’intrattenimento live e sul palco.

«Vogliamo riportare l’attenzione su ciò che rende questo evento unico: la musica. Non più solo contenitore, ma cuore pulsante di tutto il festival», spiegano gli organizzatori de “La Commerciale” di Simone Tomasello, già promotore del Natale di Caorle che ha portato oltre mezzo milione di persone sul Litorale e confermato anche per il prossimo anno. «Il Caorle Music Festival non è solo un evento musicale, è un messaggio per i giovani. Dopo anni difficili in cui i ragazzi hanno dovuto rinunciare a socialità, cultura e libertà, vogliamo restituire loro uno spazio autentico di espressione, condivisione e gioia. La musica è un linguaggio universale che unisce, ispira, cura. E Caorle è il palcoscenico perfetto per farlo accadere, con la sua storia, il suo mare e il suo cuore giovane.»

LA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA

DAY 1 – Giovedì 17 luglio

Claudio Cecchetto, icona della musica e dello spettacolo italiano, sarà protagonista il 17 luglio con il “Deejay Show”, tour che ripercorre la sua carriera attraverso un coinvolgente viaggio musicale. DJ, produttore, conduttore e talent scout (ha lanciato artisti come Jovanotti, Fiorello, Amadeus, 883), Cecchetto è anche fondatore di Radio Deejay, Radio Capital e Radio Cecchetto. Dal debutto nella disco anni ’70 al successo di Ibiza Records con hit come People from Ibiza, il suo show unisce musica, aneddoti, contenuti video esclusivi e una selezione che spazia dalla dance anni ’90-2000 al pop italiano. Un’ora di emozioni e divertimento, dove il pubblico “canta ballando, balla cantando”, celebrando le stagioni più indimenticabili della musica italiana e internazionale. La serata promette emozioni nostalgiche, con grandi classici come “Gioca Jouer” e tante sorprese.

DAY 2 – Venerdì 18 luglio

Sul palco venerdì 18 luglio tre artisti unici: Nerissima Serpe, VillaBanks e Papa V.

Nerissima Serpe, pseudonimo di Matteo Di Falco, è un rapper classe 2000 originario della provincia di Pavia. Influenzato da Marracash e Club Dogo, inizia la sua carriera fondando la K100 ENT con il produttore fri2, pubblicando i primi brani su SoundCloud. Debutta nel 2019 nel singolo Guadalajara di VillaBanks e nel 2020 pubblica il suo primo singolo ufficiale Barakkino, sempre con VillaBanks. Nello stesso anno esce l’album Denti da latte. Nel 2023 partecipa alla posse track Players Club ’23 e pubblica l’album Identità, apprezzato per la sua versatilità. Il 2024 lo consacra con la hit Mattone insieme a Papa V e Kuremino. A gennaio 2025 pubblica Mafia Slime 2, secondo joint album con Papa V.

VillaBanks, nome d’arte di Vieri Igor Traxler, è un rapper milanese classe 2000 cresciuto tra Europa e Stati Uniti. Inizia a fare rap a 15 anni e nel 2019 pubblica il suo primo album Non Lo So, trainato dal successo virale di Candy. Seguono Quanto Manca (2020) e El Puto Mundo (2020), con collaborazioni importanti come Capo Plaza e Rosa Chemical. Nel 2021 esce Il Doc, a cui seguiranno altri due capitoli con artisti come Guè e Tony Effe. Partecipa al disco di Madame con il brano MOOD e pubblica Filtri e Filtri+Nudo. Il 1° settembre 2022 esce Sex Festival, con Ariete, Tananai e Lil Kvneki. Il suo stile mescola rap, sensualità e provocazione.

Papa V, nome d’arte di Lorenzo Vinciguerra, è un rapper nato nel 2001 a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Inizia firmandosi Papa KV e collabora fin dagli esordi con il cugino Fritu, producer dei suoi progetti. Nel 2019 pubblica Incis Empire Mixtape con Decoy Da Incis. Nel 2021 escono Mafia Slime con Nerissima Serpe e Il Doc con VillaBanks, primo brano di una fortunata saga. Il suo primo album solista, Gesù Bambino (2022), diventa cult tra i fan. Partecipa alla posse track Players Club ’23 di Night Skinny. Nel 2024 pubblica Trap Fatta Bene e la hit Mattone. Mafia Slime 2, uscito a gennaio 2025, lo consacra definitivamente, con ospiti come Guè, Shiva e Rhove.

DAY 3 – Sabato 19 luglio

Il 19 luglio le headliner saranno le dj superstar Nervo, che il giorno prima suoneranno sul palco del Tomorrowland, uno dei festival più importanti al mondo.

Nervo, le sorelle superstar mondiali dell’elettronica, talentuose e dinamiche dj si sono esibite nel corso della loro carriera dalle spiagge scintillanti di Ibiza, al loro studio nelle loro case lontane dalle città natale di Londra e Los Angeles, ai torreggianti palchi principali dei più grandi festival del mondo tra cui, oltre al già citato Tomorrowland, anche Lollapalooza, Creamfields, Balaton Sound, EDC, Electric Zoo, ULTRA e molti altri. Avendo scritto e prodotto successi per artisti del calibro di Kylie Minogue, Ke$ha, The Pussycat Dolls, Afrojack, Steve Aoki, Armin Van Buuren e Miley Cyrus (Hannah Montana) per citarne alcuni, e avendo ricevuto un Grammy Award per aver scritto “When Love Takes Over” per David Guetta e Kelly Rowland, le sorelle NERVO dall’Australia sono salite alla ribalta con le sole loro capacità di scrittura di canzoni. Tra le loro hit, “We’re All No One” con Afrojack e Steve Aoki (n. 8 nella classifica Billboard Hot Dance Club Songs), “The Way We See The World” con Afrojack, Dimitri Vegas e Like Mike (l’inno ufficiale di Tomorrowland 2011, che ha guadagnato oltre 45 milioni di visualizzazioni su YouTube), “Reason” con Hook N Sling, “Something to Believe In” con Norman Doray, “Like Home” con Nicky Romero (il loro primo n. 1 che ha scalato la classifica Beatport per 3 settimane), “Turn This Love Around” con Armin Van Buuren (dall’album n. 1 del DJ “Intense”).

DAY 4 – Domenica 20 luglio

Il 20 luglio arriva Shiva, uno dei rapper italiani più seguiti della nuova generazione. Con milioni di stream all’attivo e collaborazioni con Sfera Ebbasta, thasup e Headie One, Shiva porterà al Caorle Music Festival la sua energia urbana, mescolando trap, pop e introspezione con una performance dal vivo destinata a lasciare il segno. Cresciuto a Corsico, le sue esperienze di vita hanno fortemente influenzato la sua musica. Ha iniziato la carriera molto giovane, pubblicando il suo primo EP “La via del guerriero” a soli 15 anni e firmando con Honiro Label nel 2015. Il successo è arrivato nel 2019 con i singoli “Mon fre” e “Bossoli”, che gli hanno valso dischi di platino. L’EP “Routine” e il singolo “Auto blu” hanno consolidato la sua fama. Ha pubblicato diversi album, tra cui “Dolce vita” (2021), “Milano Demons” (2022), “Santana Season” (2023), “Milano Angels” (2024) e il recente “Santana Money Gang”, il primo joint album firmato con Sfera Ebbasta.