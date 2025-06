Cesano Boscone. Villa Marazzi (ri)chiude la notte

L’obiettivo è preservare il settecentesco edificio, con la biblioteca e la sede del Consiglio comunale. Oltre a garantire che i luoghi di aggregazione sotto i portici non vengano utilizzati per disturbare, con musica a tutto volume, i residenti della zona

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 giugno 2025 – Il rischio degrado, decoro e atti di vandalismo è troppo alto. Da qui la decisione di regolare, con un’ordinanza, gli orari di chiusura di Villa Marazzi. Dimora settecentesca, sede della biblioteca comunale, della sala consiliare e di diverse associazioni, ha un portone d’ingresso da via Dante e un cancello dal giardino verso via Roma.

Per circa un anno è rimasta aperta durante le ore serali, ma è diventata nel tempo un luogo in cui si incontra solo chi vuole danneggiare e, con musica ad alto volume durante le ore notturne, disturbare tutti i residenti della zona.

Dal 23 giugno, portone e cancello sono stati chiusi alle 22 e vengono riaperti alle 8 del mattino seguente, tutti i giorni della settimana. Eventuali deroghe potranno essere concesse per lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni o eventi autorizzati dall’amministrazione comunale.

All’interno del cortile di Villa Marazzi, vigono alcune norme di comportamento e dei divieti che, se non vengono rispettati, sono oggetto di sanzioni da 80 fino a 500 euro. Per preservare decoro e funzionalità degli spazi, è vietato danneggiare o tagliare alberi, arbusti o parte di questi, così come siepi, prati e fiori.

Non è consentito l’accesso con mezzi a motore, tranne quelli autorizzati. Proibito il bivacco e l’uso di bevande alcoliche. Dovrebbe essere considerato pleonastico, ma l’ordinanza ricorda inoltre che non ci si può arrampicare su muri, pali della luce, cancellate o altro.

Non si possono affiggere manifesti o pubblicità di qualsiasi genere ed è proibito il volantinaggio. Sarà sanzionato anche chi non utilizza gli appositi cestini per i rifiuti o getta a terra i mozziconi di sigaretta. Ma anche chi utilizza strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, oppure disturba con canti, grida e schiamazzi.

Oltre alle sanzioni amministrative, la polizia locale e le forze di polizia potrebbero accertare eventuali ulteriori responsabilità di natura penale e l’obbligo di risarcimento in caso di danni.