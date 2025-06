Festa dell’Unità Circoli nord est Milano, all’inaugurazione il capogruppo regionale Majorino: “Ecco i temi di cui parlerò”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale, sarà, stasera, mercoledì 25 giugno 2025, all’inaugurazione della Festa de l’Unità dei Circoli della zona nord-est della Città Metropolitana di Milano. I Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cormano e Bresso hanno organizzato, dopo anni di sospensione, l’evento che si terrà, fino a domenica 29 giugno, nel giardino della Cooperativa l’Agricola di Cinisello.

“Stasera farò il punto della situazione a livello regionale e nazionale. Partendo proprio dal dato locale. Questi sono i comuni che per decenni sono stati governati dal centrosinistra e oggi stanno in mano alla destra. Per ricominciare ad amministrarli, ritengo si debbano percorrere due strade: costruire alleanze fondate sulle questioni sociali e gli interessi materiali, quindi salario, lotta alla precarietà, diritto alla casa, alla sanità pubblica. E, insieme a questo, costruire una politica che sul terreno dell’area metropolitana esprima una maggiore forza, puntando su mobilità, infrastrutture, welfare”, spiega Majorino, anticipando i temi del suo intervento.

“Parlerò anche dei 589 milioni di euro che mancano per prolungare la M5 da Milano a Monza, con 4 fermate che passano da Cinisello, e del ruolo, in tutto ciò, del Ministro Salvini. Ma anche dei continui, esasperanti disservizi di Trenord, per la quale proponiamo di rovesciare la governance, investire di più, puntare proprio sul trasporto pubblico locale su ferro e su gomma. E naturalmente un ampio capitolo sarà dedicato alla sanità a trazione leghista. Se la strada è quella delle Case e degli ospedali di comunità, siamo ben lontani dalla meta, ma intanto pochi medici e infermieri dovranno in qualunque modo farli funzionare. Assurdo”, commenta il capogruppo dem.

L’intervento proseguirà anche nella vesta di responsabile nazionale Casa del Pd: “Stiamo presentando, in giro per l’Italia, un Piano casa molto ricco che parte dal rilancio dell’edilizia residenziale pubblica, dai fondi a sostegno delle giovani coppie e dei più giovani per l’affitto, da strumenti per regolamentare gli affitti brevi e incentivare recupero, riqualificazione, rigenerazione urbana al fine di rendere più accessibili le case. Per contro, il Governo Meloni è come minimo immobile, se non anche dannoso”, conclude Majorino.

Redazione