Fratelli d’Italia Milano: flash mob contro la droga

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – Giovedì 26 giugno dalle ore 18.30 davanti a Palazzo Marino, Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale organizzano un flash mob per ricordare la giornata mondiale contro la droga.

“Saremo davanti a Palazzo Marino per dire con forza che la droga non è una scelta di libertà, ma una schiavitù che ruba il futuro. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: sì alla vita, no alla droga. La vera ribellione è scegliere la verità, il coraggio, la libertà autentica. Ogni giovane che si salva è una vittoria per tutti. Noi non stiamo a guardare: scendiamo in piazza per difendere la vita e dire basta alla cultura dello sballo.” Dichiara Simone Orlandi, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“È necessario ricordare la giornata mondiale contro la droga, a partire da campagne divulgative e di sensibilizzazione; la droga provoca morte e distrugge gli individui, le famiglie e intere comunità. È necessario parlarne, soprattutto ai giovani. L’uso di stupefacenti porta vittime, disagio psichico, malattie, degrado sociale e illegalità. In questi anni a Milano le Giunte di sinistra si sono dimostrate poco sensibili di fronte al grave problema della droga.” Dichiara Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

“L’evento “Difendi la vita” nasce dalla volontà di ribadire con forza che la lotta alla droga non è solo una battaglia sanitaria, ma una sfida culturale e sociale che riguarda tutti. Come Dipartimento Salute di Fratelli d’Italia Milano abbiamo scelto di scendere in campo con iniziative concrete e simboliche per riaffermare il valore della prevenzione, dell’educazione e del sostegno alle famiglie.

Non c’è libertà nello sballo, ma solo degrado e dipendenza. Noi siamo dalla parte della vita, sempre.” Dichiara Alba Lemba, Dipartimento Salute di Fratelli d’Italia Milano.

“Con questo flash mob vogliamo lanciare un messaggio chiaro e senza ambiguità: la droga distrugge, la vita va protetta. In un tempo in cui si tenta di normalizzare ogni dipendenza, noi scegliamo di schierarci dalla parte della libertà e della verità. Milano non può arrendersi allo sballo come stile di vita: serve coraggio, presenza, amore per i giovani.

Per questo saremo in piazza: per dire no alla droga e sì a una vita piena, consapevole e dignitosa.” Conclude Manuel Mariani, Presidente di Gioventù Nazionale Milano, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

