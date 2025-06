FREENOW: +23% di corse taxi previste per l’estate 2025 e Milano Monza Motor Show

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – FREENOW, l’App N.1 per i taxi per gli abitanti di Roma e Milano, si prepara ad accogliere migliaia di turisti in vista dell’estate.

Se nel 2024, da luglio a settembre la piattaforma ha registrato un aumento delle corse del 10%, nel 2025 è atteso un incremento del 23%. In particolare, in occasione del MIMO Milano Monza Motor Show, il salone automobilistico open-air per cui sono attesi oltre 100.000 visitatori da tutta Italia, che si terrà a Monza dal 27 al 29 giugno. Nei soli giorni di sabato e domenica si attende un aumento nelle richieste di corse taxi nelle due città del 27% rispetto alla settimana precedente, con picchi stimati nella fascia oraria 15-17.

Migliaia di tassisti FREENOW saranno disponibili per gli spostamenti da e verso i luoghi dove si svolgerà il MIMO tra Milano e Monza, per accogliere gli appassionati di motori in arrivo da tutta Italia.

Per rispondere all’incremento di corse atteso, FREENOW offre la possibilità di prenotare in anticipo la propria corsa, scegliendo il giorno, l’orario ed eventuali tappe intermedie, assicurando così spostamenti senza stress anche nelle ore di punta. Il servizio taxi è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire un’offerta continuativa e personalizzata.

