FURTO DI UN CAMPER SVENTATO DALLE VOLANTI: ARRESTATO NOTO PREGIUDICATO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 25 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Varese ha tratto in arresto un cittadino italiano di 57 anni responsabile di aver commesso il furto di un camper del valore di circa 70.000 franchi svizzeri, parcheggiato all’interno del centro commerciale “Iper – Belforte”.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando il proprietario del veicolo ne ha denunciato il furto allertando il numero unico di emergenza 1 1 2. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’attività investigativa compiuta in sinergia dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile della Questura nonché attraverso l’analisi dei sistemi di rilevazione targhe, gli agenti hanno ricostruito le fasi del furto e individuato l’autore.

Nello specifico, l’uomo, giunto nel parcheggio del centro commerciale a bordo di un altro camper di dubbia provenienza, in compagnia di una donna, dopo averlo posteggiato di fianco a quello della vittima, lo asportava conducendolo fino ad un Comune in Provincia di Como.

Le ricerche hanno permesso ai poliziotti di rintracciare il ladro nel tardo pomeriggio presso lo stesso centro commerciale, dove nel frattempo era tornato a bordo di una bicicletta che si trovava sul camper rubato poche ore prima.

L’uomo, alla vista degli agenti, tentava di darsi alla fuga all’interno della galleria commerciale, ma è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di denaro contante e di oggetti appartenenti alla vittima.

In seguito, il camper in uso è stato sottoposto a sequestro poiché il cinquantasettenne non è stato in grado di dimostrarne la proprietà. All’interno del veicolo, peraltro, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Il camper di origine svizzera è stato invece recuperato in una via appartata del Comune di Beregazzo con Figliaro (CO), dove era stato nascosto poco dopo il furto.

Al termine degli atti, il ladro è stato arrestato e tradotto in carcere, mentre il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.

