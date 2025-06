GENERAZIONI IN CAMMINO, IL TOUR SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO A BRESCIA

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 25 giugno 2025 – Si è svolto oggi presso la Sala Venturini di ATS Brescia, la tappa bresciana del ciclo di incontri regionali di ‘GenerAzioni in Cammino – Radici per il futuro’ nel quale l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha presentato i risultati e i percorsi finanziati dalla misura che promuove l’invecchiamento attivo e favorisce il patto tra generazioni. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i progetti e i protagonisti del Piano territoriale degli interventi che coinvolge gli Enti del Terzo Settore, ASST, Comuni e Ambiti con la regia dell’ATS grazie alla misura regionale di innovazione sociale in coprogettazione con i territori.

“Quest’oggi ho avuto modo di confrontarmi – ha dichiarato l’assessore Lucchini – con gli ottimi esiti della nostra iniziativa regionale sperimentale che, con un investimento di 4,3 milioni di euro, sta promuovendo per la prima volta il valore della longevità come opportunità e che sta innescando un processo culturale che ci consentirà di sostenere buone pratiche e creare infrastrutture sociali per le nostre comunità. Abbiamo voluto investire su socializzazione e inclusione sociale, sull’autonomia e sul benessere, sulla partecipazione e la cittadinanza attiva lasciando però ai territori la facoltà di immaginare e proporre soluzioni sulla scorta delle loro esigenze per un welfare generativo. Qui – ha proseguito Lucchini – ho avuto modo di conoscere i sei validi progetti promossi dagli Enti capofila: ASST Spedali civili di Brescia, La cordata scs, Elefanti volanti scs, La nuvola nel sacco, La sorgente scs onlus, Fondazione ospedale e casa di riposo nobile Paolo Richiedei ets”.

Ho apprezzato, ha proseguito Lucchini, “la promozione degli orti riabilitativi e terapeutici e mi sono complimentata per i tanti progetti capaci di promuovere un’alleanza tra generazioni valorizzando i canti popolari, i corsi d’inglese, il gioco delle bocce, l’alfabetizzazione digitale e molto valida è la proposta del ‘Teatro contro le truffe’. La scelta di valorizzare lo straordinario patrimonio umano rappresentato dai nonni con i progetti ‘Colazione dei nonni’, il ‘Nonno vigile’ e ‘Pane nonno e marmellata’ credo sia il modo migliore per mettere al centro una generazione capace di tramandare un esempio di valori e di autenticità ai più giovani”.

Grazie a questi percorsi bresciani sostenuti con un intervento economico pari a 466,470 euro, ha concluso Lucchini, “sta prendendo corpo un modello sempre più attento alle esigenze delle persone anziane, che al tempo stesso è in grado di fare innovazione e coinvolgere le nuove generazioni in quel ‘patto’ transgenerazionale che abbiamo voluto al centro delle nostre politiche per l’invecchiamento attivo. Il mio apprezzamento è indirizzato ad ATS Brescia per il sostegno che testimonia quotidianamente a favore delle connessioni sociali”.

I NUMERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – Nel territorio di ATS Brescia la distribuzione demografica è sostanzialmente in linea con quella regionale e nazionale (dati al 31/12/2023). I cittadini over 65 sono 263.922 cittadini di cui il 48,29% (127.449 persone) compresi nella fascia di età 65-75 anni. La percentuale di anziani sul territorio di ATS Brescia è pari al 22,7%, con molteplici differenze a livello territoriale tra gli 11 Distretti e il territorio delle tre ASST. Il Distretto 1 Brescia è il più “anziano”, con una percentuale di anziani (over 65) del 25,1%, seguito dal Distretto 4 Val Trompia, che presenta il 24,7% di over 65; entrambi i Distretti afferiscono ad ASST Spedali Civili che presenta una percentuale di over 65 del 23,6%. I Distretti afferenti al territorio di ASST Garda presentano una percentuale di over 65 in linea con la media di ATS, eccetto il Distretto Bassa Bresciana Orientale che presenta una percentuale di over 65 del 19,8%. I Distretti afferenti ad ASST Franciacorta presentano una popolazione di over 65 lievemente inferiore alla media del territorio globale di ATS.