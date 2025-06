I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: ieri grande successo per i LINKIN PARK sold out all’Ippodromo Snai La Maura

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025. È stata un’altra serata memorabile per gli I-Days Milano Coca-Cola quella che si è tenuta ieri sera all’Ippodromo Snai La Maura dove ad 8 anni di distanza dall’ultimo show italiano (era il 2017 ed erano sempre gli I-Days ma a Monza) i LINKIN PARK sono tornati nel nostro paese per l’unica data italiana del loro “From Zero World Tour”, il primo dopo l’uscita dell’album “From Zero”, il primo dopo l’arrivo della nuova voce Emily Armstrong.

Uno show SOLD OUT di due ore durante il quale la band americana – composta da Mike Shinoda (voce, chitarra e tastiere), Brad Delson (chitarra), Joe Hahn (Dj), Dave Farrell (basso), Colin Brittain (batteria) e Emily Armstrong (voce) – ha incantato i 78.500 spettatori presenti, con un set diviso in 5 atti che ha ripercorso la sua lunga carriera (compresi brani ormai iconici come “What I’ve done”, “Numb” e “In The end” che il pubblico ha cantato in coro scandendo ogni parola come il grido di una intera generazione), senza dimenticare le canzoni del nuovo album.

I LINKIN PARK hanno dato appuntamento al pubblico italiano esattamente tra 365 giorni: il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze.