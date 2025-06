Lugano LongLake Festival. Un ricco programma di attività gratuite per bambine e bambini da 0 ai 12 anni | 10-27 luglio 2025

(mi-lorenteggio.com) Lugano, 25 giugno 2025 – Dal 10 al 27 luglio 2025 torna Lugano LongLake Festival, il Summer City Festival che, con la sua energia contagiosa, animerà il cuore dell’estate sulle rive del Lago di Lugano. Giunto alla sua quindicesima edizione, si conferma come uno dei più importanti open air urbani della Svizzera, con un ricco programma multidisciplinare che comprende oltre 300 eventi. Tra le numerose proposte gratuite dedicate a bambine e bambini da 0 a 12 anni ci saranno spettacoli, laboratori creativi e uno spazio di gioco aperto tutti i giorni. Dal 23 al 27 luglio il festival si colorerà anche delle performance delle artiste e degli artisti del Buskers, protagonisti nelle vie della città. Il programma completo nel sito longlake.ch.

Ideato fin dalle sue origini come un’esperienza inclusiva per ogni fascia d’età, Lugano LongLake Festival, con un ricco programma multidisciplinare che comprende oltre 300 eventi, dedica ogni anno un ampio spazio ai più piccoli e alle loro famiglie. Il festival propone un’esperienza coinvolgente nel cuore dell’estate – con tante proposte pensate per bambine e bambini da 0 a 12 anni – tra giochi divertenti, spettacoli che fanno sognare e laboratori dove la fantasia prende vita.

Villaggio Family

Per questa occasione, il foyer del Palazzo dei Congressi e il giardino adiacente situato all’interno del Parco Ciani, si trasformano in un vivace e accogliente Villaggio Family, uno spazio dove immergersi in un’atmosfera serena, stimolante e ricca di proposte, tra giochi selezionati con cura e libri per tutte le età.

Il tema di quest’anno sarà il bosco, luogo simbolico e affascinante che invita alla scoperta, all’immaginazione e al contatto con la natura. Ad impreziosire ulteriormente lo spazio, i suggestivi allestimenti realizzati dagli studenti della CSIA di Lugano (sezione Decoratori 3D/Polydesign 3D), che con creatività e sensibilità hanno saputo interpretare l’incanto del bosco in chiave visiva e narrativa.

Il Villaggio Family sarà aperto tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 21:30. Nelle vicinanze è disponibile un’area con diverse proposte di street food e tavoli per gustare un piacevole picnic nel parco.

Spettacoli e laboratori

Giornalmente alle ore 18:00 saranno proposti spettacoli con artisti locali e internazionali di diverse tipologie: dal teatro fisico e poetico al clownesco, passando per il teatro d’ombre fino alla danza e alla musica. Si aggiungono alla programmazione diversi laboratori tra arte, musica, fotografia, cinema e tanto altro.

Fra questi appuntamenti ne segnaliamo di seguito alcuni da non perdere.

Venerdì 11 luglio, andrà in scena al Teatro FOCE, Tranquilli!!!, uno spettacolo senza parole di Teatro C’art Comic Education. Con ironia e poesia, l’attore brasiliano André Casaca – tra i principali esponenti del teatro corporeo sul territorio italiano e clown – porta sul palco una divertente riflessione sulla frenesia della vita quotidiana e il bisogno di sognare.

Sabato 12 luglio al Parco Ciani, in programma Toni, uno spettacolo di clown e slapstick della compagnia franco-svizzera Paprika Royal. Tra disastri comici e poesia senza parole, si racconta la convivenza forzata tra Fritz, il giardiniere del parco, e Marguerite, vagabonda stravagante con il suo inseparabile pesce rosso Toni. Uno show universale, adatto a tutte le età, che gioca con il gesto, l’emozione e l’assurdo.

Venerdì 18 luglio le strade del Festival si animano con WOOW!, uno spettacolo comico, surreale e non verbale prodotto da Cie Bruboc, due clown viaggiatori a bordo del loro stravagante veicolo “Aurelio”. Tra corse sul tapis roulant, oggetti magici, danza e comicità fisica ispirata a Chaplin e Keaton, i due protagonisti condividono col pubblico il gusto della sorpresa e del gioco.

Domenica 20 luglio al Parco Ciani, nell’atmosfera magica di un piccolo chapiteau, Teatro di Carta e Ombre Bianche Teatro propongono Sphera, un flusso sorprendente di ombre, luci e colori trasporta gli spettatori in un viaggio divertente e suggestivo. Seguirà un laboratorio di teatro d’ombre. Lo stesso giorno si terrà inoltre un laboratorio di cianotipia, antica tecnica di stampa fotografica in cui bambine e bambini potranno realizzare la propria opera.

Nella sede del Museo d’Arte della Svizzera italiana, situata presso il centro culturale del LAC, i più piccoli, accompagnati da un adulto, possono vivere un’esperienza speciale tra arte e creatività. Nei giorni 11,15,18 e 22 luglio, dopo una visita alla mostra dedicata agli artisti svizzeri Ferdinand Hodler e Luigi Franzoni, con i loro affascinanti ritratti e paesaggi, bambini e bambine si sposteranno in atelier per sperimentare, giocare e creare liberamente.

Dal 23 al 27 luglio le vie del Festival si animano con il Buskers, dove bambini e bambine potranno lasciarsi incantare da acrobazie, numeri spettacolari e tanta allegria grazie agli artisti di strada.

Questi appuntamenti e tanti altri ancora si potranno vivere al Lugano LongLake Festival. Scopri il programma completo su longlake.ch, nella categoria dedicata For Kids & Families.