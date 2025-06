Milano. Incidente in via della Chiesa Rossa, motociclista in codice rosso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, in via della Chiesa Rossa, al confine con Rozzano, per cause in fase di accertamento, due persone, un uomo di 44 anni e uno di 49 anni, sono caduti dalla moto.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, mentre due ambulanze e un’automedica sono subito accorso. Un ferito è stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale Humanitas di Rozzano, l’altro in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Milano, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.