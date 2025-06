MONZA. ARRIVATI 7 NUOVI AGENTI IN PROVA DELLA POLIZIA DI STATO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 giugno 2025 – Nella mattinata di martedì 24 giugno 2025, il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, ha accolto e dato il benvenuto negli uffici di via Montevecchia a sette nuovi poliziotti appartenenti al ruolo Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato che andranno a potenziare l’organico in servizio presso la provincia in Questura e nelle specialità della Polizia di Stato, come la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria.

I neo agenti che hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 20 giugno scorso, provengono dalle Scuole Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza e Trieste, ove hanno svolto il 229° corso di formazione.

Hanno un’età che va dai 22 ai 28 anni e provengono da una precedente esperienza nelle Forze Armate, a seguito della quale hanno scelto di continuare il loro servizio a favore del cittadino nella Polizia di Stato.

Sin da subito, i nuovi arrivati saranno assegnati alle articolazioni della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria ed andranno ad incrementare gli organici degli uffici, in particolare per rafforzare l’ufficio passaporti ed il controllo del territorio.