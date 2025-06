MusicAmonza: gli appuntamenti estivi con la musica in città

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 giugno 2025 – Prosegue in versione estiva l’“ecosistema musicale” ideato dal Comune di Monza per proporre alla città una nuova stagione di musica all’insegna della qualità.

Anche per i mesi più caldi dell’anno sono variegati gli appuntamenti con l’arte musicale, per soddisfare gusti sonori diversi.

“Come preannunciato, la proposta di eventi musicali per l’estate 2025 sarà ricca e variegata. Il percorso di Monza Live Sound Festival quest’anno si amplierà per lasciare spazio ad ancora più band, fino ad agosto. Il numero di candidature da tutta Italia ci conferma il forte bisogno di spazi messi a disposizione per chi fa musica a un buon livello amatoriale, a cui forniamo tutto l’occorrente per sfruttare le strade monzesi come sala prove e palco. Quest’anno, inoltre, siamo felici di poter anticipare Monza Live Sound nella tre giorni di festa per i 90 anni di AVIS, che farà ballare e divertire la città nei primi giorni d’estate. Infine, luglio sarà il mese in cui i Giardini Reali si animeranno di atmosfere romantiche e jazz con Royal Summer Stage: un progetto di altissimo profilo promosso dal Consorzio Parco e Villa Reale, supportato dal Ministero della Cultura, dalle partecipate dal Comune e da Banco Desio. Una dimostrazione di come la rete di alleanze sulla musica in città stia portando risultati e possa proporre una grande varietà di possibilità sia per chi fa musica, sia per chi la ascolta”, spiega l’Assessora alla Cultura, Parco e Villa Reale Arianna Bettin.

MonzaLiveSound Festival

Selezionate tra oltre 400 candidature provenienti da tutta Italia, sono 120 le band che si esibiranno nei corner musicali individuati in città: si partirà con l’anteprima del 26 giugno ai Boschetti Reali dalle 18 alle 23.30, nell’ambito della festa organizzata da AVIS in occasione del 90°anniversario di fondazione dell’Associazione.

Avis, infatti, dal 26 al 28 giugno ai Boschetti Reali, celebra con una tre giorni a suon di musica il suo Anniversario: oltre all’anteprima del Festival in programma la Silent Disco e Party 90: info e programma su avismonza.it

Poi la terza edizione di Monza Live Sound Festival entrerà nel vivo trasformando di nuovo il centro di Monza in un grande palcoscenico: band amatoriali da tutta Italia si esibiranno dal vivo per 30 minuti, proponendo agli spettatori il loro miglior repertorio, nei vari corner musicali allestiti nelle storiche piazze per animare l’estate cittadina. Quest’anno le serate saranno più numerose con più spazi, più band e più musica.

Appuntamento ogni venerdì fino al 1° agosto, in diverse piazze del centro città e l’ultima data al Centro Civico Liberthub. Venerdì 4, 11, 18 e 25 luglio i corner musicali saranno quattro: due nel centro della città in piazza Roma e piazza San Paolo e due nei luoghi della movida monzese Ponte dei Leoni e Spalto Maddalena. L’iniziativa è curata da MondoVisione.

Royal Summer Stage ai Giardini della Villa Reale

Dal 10 al 13 luglio i Giardini della Villa Reale ospitano la prima edizione di Royal Summer Stage: sul palco artisti di fama nazionale e internazionale tra cui Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e i solisti dell’Orchestra Canova, che trasformeranno la Villa Reale e i Giardini Reali in veri e propri luoghi di spettacolo e di aggregazione, sulla falsariga di quello che avviene in occasione del Summerstage, il festival che dal 1986 anima a New York il mitico Central Park.

Il Festival è organizzato dalla Reggia di Monza, dall’Associazione Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del MiC (il progetto si è aggiudicato il bando per gli enti partecipati del Ministero della Cultura), il patrocinio del Comune di Monza e il sostegno di Acinque, Banco Desio, Brianzacque e Venus MG.

Royal Summer Stage ma avrà una coda dal 19 al 21 settembre con tre concerti dell’Orchestra Canova in programma nei Giardini Reali e nei luoghi simbolici della Reggia di Monza.

Biglietteria: mailticket.it

Programma online: reggiadimonza.it e musicamorfosi.it