Oasi Ca’ Granda: un dono verde per Milano dove la natura torna a crescere in città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – A Milano sta nascendo un nuovo spazio rigenerativo che unisce natura, agricoltura e benessere: è l’Oasi Ca’ Granda, un progetto in piena evoluzione che già oggi sorprende per visione e concretezza.

A partire da giovedì 26 giugno, l’Oasi si prepara ad accogliere il pubblico in Via Ripamonti 428, al fine di scoprire un luogo che prende forma giorno dopo giorno e che si candida a diventare uno dei più originali spazi verdi e culturali della città.

Sarà possibile accedere in anteprima su prenotazione e scegliere tra diverse attività, tra cui, picnic agricoli, esperienze naturali ed emozionali che anticipano il futuro del progetto e iniziano a coinvolgere attivamente la cittadinanza nella nuova Oasi cittadina: uno spazio ancora in trasformazione che già oggi però consente di vivere in prima persona la visione del progetto, cogliendone le potenzialità.

Durante la prima apertura al pubblico, dal 26 al 29 giugno, e nei fine settimana successivi, gli ospiti potranno passeggiare tra i sentieri che si snodano nel verde e scoprire il paesaggio agricolo e naturalistico dell’Oasi – dove convivono oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche.

In aggiunta, i visitatori potranno gustare tra i filari degli alberi da frutto, nella piazza campestre o nell’anfiteatro agricolo, prodotti locali e coltivati nell’Oasi Ca’ Granda grazie ai principi della Food Forest, previa prenotazione online sul sito www.oasicagranda.it

Le attività previste per le prossime settimane comprenderanno:

Semina degli orti di consociazione , a cura di Alessandro Rovida. L’attività si svolgerà su due turni, quello delle 18 e quello delle 19:30 in zona orto. Entrambe le fasce orarie comprenderanno una disponibilità massima di 20 posti.

, a cura di Alessandro Rovida. L’attività si svolgerà su due turni, quello delle 18 e quello delle 19:30 in zona orto. Entrambe le fasce orarie comprenderanno una disponibilità massima di 20 posti. Percorso guidato, un’occasione unica per esplorare i sentieri, svelarne i segreti e conoscere da vicino le curiosità legate alle specie animali e botaniche che abitano l’Oasi Ca’ Granda.

L’Oasi Ca’ Granda è stata ideata e avviata dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, che valorizza in chiave innovativa l’antico patrimonio agroambientale di 8.500 ettari donato da benefattori all’ospedale Policlinico sin dal 1456, ed è gestita da Azienda Agricola Floresta che ne cura lo sviluppo, la fruizione e le attività sul campo, nel rispetto della sua vocazione agricola, ambientale e sociale.

Il progetto, realizzato anche con il contributo di Fondazione Cariplo, BCC Milano, DS Smith Charitable Foundation, si estende su 44 ettari in un territorio che fonde paesaggi agricoli autentici, biodiversità in crescita e storiche geometrie rurali. Piantumazioni recenti, colture sostenibili e primi habitat per la biodiversità, stanno già ridisegnando il paesaggio.

“L’Oasi Ca’ Granda è un progetto strategico ed esemplare della nostra attività di valorizzazione che unisce agricoltura, ambiente e sociale. Un luogo dove le persone possono fare esperienza di accoglienza, benessere e bellezza. Oggi come sei secoli fa, la nostra missione è la stessa: la Ca’ Granda, una grande casa dove ognuno può rigenerarsi grazie all’armonia tra uomo, animali e natura”, ha dichiarato Achille Lanzarini, direttore Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, durante l’evento di pre-opening.

“Oggi è un punto di arrivo per un lungo lavoro fatto da un team entusiasta e giovane, ma un punto di partenza per un nuovo modo di vivere la città e i suoi spazi. Non vediamo l’ora di poter accogliere il pubblico in uno spazio nuovo, da amare, rispettare e far crescere insieme”, è stato l’auspicio di Christian Russo, Floresta società agricola, all’evento di pre-inaugurazione.

Oasi Ca’ Granda è un invito a rallentare, respirare e riscoprire il legame autentico con la natura. A partire da giovedì 26 giugno, l’Oasi Ca’ Granda sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle 18:00 alle 24:00.