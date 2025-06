Rho. Cordoglio per la scomparsa di Gaetano Morazzoni

Fu assessore all’Urbanistica dal 1965 al 1970 e consigliere comunale

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 giugno 2025 – Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’intera Amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Gaetano Morazzoni, dal 1965 al 1970 assessore all’Urbanistica del Comune di Rho e a lungo presente in Consiglio comunale nelle file della Democrazia Cristiana.

Morazzoni entrò nella giunta di Umberto Pellegrini nel 1960 ma poi si dimise per impegni personali. Fu assessore effettivo nella giunta di Carlo Landoni dal 1965 al 1970 con le deleghe a Urbanistica, Piano Regolatore e Personale. Fu consigliere comunale nel mandato 1970-1975 (Sindaco Landoni).

Nato a Bovisio Masciago nel 1932 è stato profondamente legato alla città di Rho, dove ancora vivono due suoi anziani fratelli. Si è spento a Milano dove risiedeva da tempo. Laureato in Giurisprudenza, avvocato, è stato parlamentare dal 1976 al 1983 per due legislature (vicepresidente dal 1979 al 1983 della X Commissione Trasporti e Aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni), assessore al Comune di Milano e vicepresidente di Fondazione Fiera Milano. Nell’ottobre 1980, quando la squadra era finita in Serie B per lo scandalo del Totonero, raccolse la presidenza dell’ Associazione Calcio Milan: sotto la sua presidenza, il club tornò in Serie A.

Morazzoni è stato anche presidente della SEA, Società Esercizi Aeroportuali, e dal 1997 consulente per questioni di diritto amministrativo del gruppo regionale lombardo di Forza Italia. Ha lavorato come consulente legale per Mediaset, Automobile Club Milano, Associazione Italia Russia.

“Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – ricordando l’impegno di Gaetano Morazzoni per la vita amministrativa della nostra città. Una persona che ha lasciato il segno e che si è distinta in diversi campi, dall’economia allo sport”.

