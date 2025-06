Ritardi insostenibili sulle linee ATM: presentata una mozione in Municipio 7

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025. “Attese di 30, 40 minuti sotto il sole cocente: così non si può andare avanti”. È questo l’allarme lanciato dal gruppo Fratelli d’Italia in Municipio 7, che ha depositato una mozione per portare all’attenzione delle istituzioni un problema sempre più sentito dai cittadini: i continui ritardi e le numerose soppressioni delle corse degli autobus ATM in tutta la zona ovest di Milano.

Ogni giorno riceviamo decine di segnalazioni da parte di residenti esasperati. Le storie sono sempre le stesse: fermate affollate, autobus che non passano, lunghi tempi di attesa sotto il sole, spesso senza alcuna comunicazione da parte dell’azienda. A farne le spese sono soprattutto gli anziani, i lavoratori, gli studenti e le tante persone fragili che devono raggiungere ospedali e strutture sanitarie per visite mediche o terapie.

L’ondata di caldo di questi giorni, con temperature sopra i 30 gradi, rende la situazione ancora più difficile. In molte fermate mancano pensiline o spazi d’ombra, e attendere per mezz’ora o più diventa un vero rischio per la salute.

“Abbiamo raccolto segnalazioni da Muggiano, Baggio, Olmi, San Siro, Lorenteggio, Bande Nere – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Gorgoglione –. C’è chi perde ore ogni giorno per andare al lavoro, o una visita medica. Questo non è accettabile. Chiediamo al Comune e ad ATM di ascoltare queste voci e di intervenire subito. I mezzi pubblici devono funzionare. Non possono essere un terno al lotto.”

Con questa mozione vogliamo accendere i riflettori su un tema concreto che riguarda la vita quotidiana di migliaia di persone. ATM e Comune devono dare risposte serie e tempestive, perché la mobilità pubblica non può continuare a essere un disservizio per chi vive e lavora nella nostra città.

Redazione