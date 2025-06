SCALO MILANO OUTLET & MORE AMPLIA SEMPRE DI PIU’ IL BRAND MIX:

SONO 8 IN MENO DI 3 MESI I NUOVI MARCHI CHE SI UNISCONO ALL’OFFERTA DELL’OUTLET A SOLI 15 MINUTI DA MILANO

* Tre i Brand premium del mondo fashion che scelgono Scalo Milano Outlet & More per i loro store esclusivi e con un format unico in Europa e per la prima volta in Italia: Sebago, Juicy Couture e Trussardi.

• Manila Grace, Elena Mirò e Original Marines si inseriscono tra le novità fashion. Mentre Popeyes e Miscusi contribuiscono ad arricchire l’offerta food del Villaggio.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2025 – Proseguono i traguardi di Scalo Milano Outlet & More che annuncia l’ingresso di ben otto nuovi marchi, italiani e internazionali, all’interno dell’esclusivo brand mix che contraddistingue il Villaggio e consolida il posizionamento come destinazione di riferimento per un’esperienza oltre lo shopping, con un’offerta distintiva e studiata per intercettare un pubblico sempre più differenziato, consapevole e alla ricerca di qualità e unicità.

Tra le nuove aperture: Sebago, icona dell’heritage americano, con abbigliamento, calzature e accessori di alta qualità che trasmettono lo stile simbolo dell’eleganza rilassata, sceglie Scalo Milano Outlet & More per fare il suo ingresso nel mondo Outlet in Italia per la prima volta. A questo si aggiunge anche il primo punto vendita in Italia di Juicy Couture, brand iconico nato a Los Angeles, celebre per il suo stile irriverente e disinvolto indossato dalle celebrities, che unisce comfort e moda con un tocco di lusso californiano.

Anche Trussardi, il primo brand italiano di lifestyle, dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Miroglio, ha aperto una nuova boutique dallo stile architettonico unico e innovativo, proprio nella nuova area dell’ampliamento di Scalo Milano Outlet & More completata ad ottobre.

Tra i nuovi brand fashion che fanno il loro ingresso nel Villaggio anche: Manila Grace, brand italiano nato per vestire donne autentiche, indipendenti e creative, che vivono la moda come forma d’espressione personale; Elena Mirò, marchio aperto e inclusivo che crede nella gentilezza, nella positività e nella femminilità e Original Marines, brand 100% Made in Italy, da quarant’anni punto di riferimento nell’abbigliamento per bambini e ragazzi.

“Siamo orgogliosi di poter contare, nel nostro Villaggio, sempre più brand internazionali e marchi che hanno portato lo stile italiano nel mondo”, dichiara Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. “È un chiaro segnale che stiamo andando sempre più nella direzione giusta, che il nostro format funziona e per questo viene scelto come vetrina. La nostra ecletticità ci ha permesso di trasformarci continuamente seguendo i trend di mercato per rispondere alle esigenze dei Brand e clienti, arrivando ad offrire sempre più un’esperienza completa di alto livello. Oggi non siamo più solo un luogo di shopping, ma un luogo di destinazione.”

Grandi novità anche nell’area Food di Scalo Milano Outlet & More. La Food Court del Villaggio, infatti, amplia ulteriormente l’offerta, con l’apertura di Popeyes e Miscusi, che portano sapori autentici presidiando un’area strategica per lo shopping e il tempo libero, in un contesto dove cibo e moda, food e lifestyle si incontrano.

Con l’ingresso dei nuovi brand, Scalo Milano Outlet & More conta oggi su un brand mix di 180 punti vendita e oltre 200 Brand che uniscono Italianità, Design, Fashion e offerta gastronomica, oltre ai molteplici servizi che l’Outlet mette a disposizione e che lo rendono una forte attrattiva anche per il turismo internazionale.

SCALO MILANO OUTLET & MORE

Scalo Milano Outlet & More, sviluppato dal Gruppo Lonati, è l’unico Outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano. È in grado di offrire a ogni visitatore un’esperienza di shopping e intrattenimento unica, grazie a un’offerta differenziata che comprende il meglio della moda, della ristorazione e del design, oltre a un ricco calendario eventi.

L’Outlet è composto da 180 negozi monomarca, di cui 15 ristoranti, di importanti brand italiani e internazionali: da Liu Jo a Nike, da Tommy Hilfiger a Levi’s, fino a Cavalli. Uno degli elementi che rendono unica l’offerta di Scalo Milano Outlet & More, è la presenza di un’area Design con oltre 15 showroom monomarca che comprendono, tra gli altri, Kartell, Calligaris e Poltrona Frau.

Scalo Milano Outlet & More è facilmente raggiungibile: con il passante ferroviario S13, in auto tramite la Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o con servizio quotidiano di shuttle bus con partenza da P.zza della Repubblica, 3 angolo Via Turati (edicola) e con il car sharing Eni Enjoy.

Per ulteriori informazioni: https://scalomilano.it/

Redazione