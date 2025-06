“Territori e Sussidiarietà” lancia la Cena in Bianco a Brugherio

(mi-lorenteggio.com) Brugherio, 25 giugno 2025 – “Territori e Sussidiarietà” invita tutti alla Cena in Bianco a Brugherio. L’associazione fondata da Jacopo Dozio; Pierfranco Maffè, Maurizio De Ponti e Mario Pennacchioni organizza questo evento aggregativo per il prossimo 5 luglio nel parco di Villa Fiorita, dove i commensali tassativamente vestiti di bianco si sfideranno ad addobbare la tavola e presentando piatti a tema, anche in collaborazione con ristoratori locali . Nel corso della serata ci sarà un’attenta giuria di esperti che decreterà i vincitori di questo momento conviviale nelle diverse categorie. L’area dell’evento sarà aperta dalle 18, mentre la cena comincerà comincerà ufficialmente alle 20 con lo sventolio dei tovaglioli. Nel frattempo si potrà assistere a uno spettacolo musicale con voce e vibrafono.

«Abbiamo voluto organizzare questo evento – ha spiegato Dozio – poiché la nostra associazione è nata con lo scopo di

costruire comunità solide e inclusive, basate sulla collaborazione, sull’amore e su valori di speranza e passione, promuovendo un approccio di sussidiarietà che valorizza il ruolo di ogni singolo individuo e del territorio. Crediamo che questo appuntamento vada proprio in questa direzione e ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Brugherio per averci concesso lo spazio ed aver patrocinato l’iniziativa».

Negli ultimi mesi “Territori e Sussidiarietà” ha anche preso parte a un torneo di calcio per bambini per celebrare gli 80 anni di fondazione della Dipo Vimercate e organizzato un convegno inerente sanità e istruzione in Lombardia al Residence Cantalupo di Monza con tanti ospiti tra cui l’ex presidente regionale Roberto Formigoni, l’assessore all’Istruzione lombarda Simona Tironi e l’onorevole Fabrizio Sala.

Cena in Bianco a Villa Fiorita!

Sabato 5 luglio – Parco di Villa Fiorita

Dress code: tutti vestiti di bianco!

A partire dalle 18.00:

Vestiti di bianco

Apparecchia il tavolo assegnato con tovaglia in tessuto e stoviglie in vetro ceramica (niente plastica!)

Porta cibo e bevande da casa

oppure ordina dal ristorante Kyubi

(con menù dedicato – prenota entro mercoledì 2 luglio!)

Alle 20.00:

La Cena in Bianco inizia ufficialmente…

con il tradizionale gesto di sventolare il tovagliolo bianco!

Iscriviti ora cliccando qui:

https://www.eventbrite.it/e/1410412595039?aff=oddtdtcreator