Zibido San Giacomo aderisce a Milano Pride 2025

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 25 giugno 2025 – Lo Statuto del Comune di Zibido San Giacomo afferma che l’amministrazione comunale ispira la sua azione alla “rimozione degli ostacoli che impediscano l’effettiva crescita della persona umana e l’uguaglianza tra gli individui, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione pubblica e condizione personale e sociale”, nel perseguimento di quella “uguaglianza sostanziale” affermata dalla Costituzione italiana.

Per il secondo anno, l’amministrazione zibidese aderisce a Milano Pride 2025, che si terrà dal 25 al 28 giugno per promuovere i principi di libertà e inclusione di tutte le persone.

«Anche quest’anno – dichiara la sindaca Sonia Belloli – la Giunta ha deciso di concedere il patrocinio alla grande manifestazione milanese che celebra i diritti delle persone LGBTQIA+, una festa resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni e imprese, con la partecipazione di migliaia di persone. Con questo gesto simbolico, anche la nostra amministrazione fa sentire la sua voce e il proprio impegno per la tutela dei diritti e della libertà, in modo che ognuno possa condurre la propria vita e la propria affettività in accordo con la sua identità di genere e orientamento sessuale. Principi che devono accompagnarci sempre nel nostro vivere quotidiano».

