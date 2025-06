Abbiategrasso, NOTTE DELLO SHOPPING venerdì 4 luglio

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 26 giugno 2025 – Venerdì 4 luglio si anima grazie ai nostri negozi di vicinato – protagonisti non solo della vita economica cittadina, ma anche di quella sociale – che vi aspettano per un imperdibile shopping sotto le stelle, a poche ore dall’inizio dei saldi estivi (in programma, come da calendario regionale, da sabato 5 luglio).

Apertura serale dalle 21.00 alle 24.00, ma anche aperitivi a cielo aperto, tavolate con menu dedicati e momenti musicali, tra vetrine illuminate, store operativi e un clima di festa cittadino. L’ennesima conferma di come il commercio di vicinato rappresenti un imprescindibile presidio che rende animati, vivi, partecipati e più attrattivi i centri del nostro vivere.

Molte attività resteranno già aperte dalle 19.00/19.30 in modo da garantire una continuità nella proposta.

Organizza Confcommercio Abbiategrasso.