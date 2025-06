Al via “Fondare un segno”, il contest per il logo della nuova Fondazione BCC Milano con premi per i designer del futuro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2025 – Fondazione BCC Milano,realtà filantropica di recente costituzione, lancia il contest “Fondare un segno” rivolto agli studenti universitari di design della comunicazione chiamati a ideare il logo che diventerà il simbolo della Fondazione. Nata poche settimane fa, su iniziativa di BCC Milano – la più grande banca di credito cooperativo della Lombardia e tra le prime cinque BCC in Italia – la Fondazione si impegna a sostenere attivamente progetti e iniziative di grande impatto nei settori sociale, culturale, ambientale e scientifico. Il suo raggio d’azione copre ben 195 comuni tra le province di Milano, Monza Brianza e Bergamo, consolidando il suo ruolo di braccio operativo filantropico di BCC Milano sul territorio.

Il contest, rivolto a studenti di design della comunicazione residenti o iscritti ad atenei nell’area in cui opera la Banca, si svolgerà dal 26 giugno al 19 settembre 2025. Il logo vincitore non sarà solo un simbolo, ma il vero e proprio brand che identificherà la Fondazione nelle sue future attività. “Fondare un segno” non è solo un’opportunità creativa, ma anche un’occasione per riconoscere il talento. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati (o team). Al primo classificato andranno 7.000 euro, al secondo 2.000 euro e al terzo 1.000 euro. Nel caso in cui il premio sia aggiudicato da un team di partecipanti, l’importo verrà ripartito in parti uguali tra i vincitori.



I vincitori saranno svelati e premiati durante l’inaugurazione ufficiale della Fondazione, che si terrà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 11.00 presso la suggestiva sede di Palazzo Corio Penati a Cernusco sul Naviglio.

Le linee guida del contest

La Fondazione BCC Milano invita gli studenti universitari di design della comunicazione a cimentarsi nell’elaborazione grafica del logo che identificherà questa nuova realtà impegnata sul territorio. Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno attenersi ai seguenti requisiti:

il logo di Fondazione BCC Milano dovrà richiamare in modo diretto e originale il brand di BCC Milano di cui la Fondazione è un’emanazione e il braccio operativo per le attività filantropiche;

il brand di BCC Milano di cui la Fondazione è un’emanazione e il braccio operativo per le attività filantropiche; dovranno essere utilizzati almeno due dei colori istituzionali del Credito Cooperativo, scelti tra i “primari” o i “complementari”;

del Credito Cooperativo, scelti tra i “primari” o i “complementari”; il logo dovrà includere la parola “ Fondazione ” e un segno grafico distintivo della Fondazione stessa;

” e un della Fondazione stessa; sarà richiesto lo sviluppo di un Rational: un breve testo di presentazione del logo e delle motivazioni alla base della proposta.

Valutazione dei progetti

Una Commissione di Giuria, nominata da Fondazione BCC Milano, si riunirà per attribuire i punteggi a ciascuna proposta progettuale e definire la graduatoria finale. La valutazione si baserà sui seguenti elementi: creatività della proposta; attinenza ai requisiti indicate; completezza, chiarezza e accuratezza della documentazione presentata e rispetto delle tempistiche di consegna.

Proprietà e cessione dei contributi

Il progetto vincitore diventerà il logo ufficiale e di proprietà della Fondazione BCC Milano e potrà essere utilizzato in ogni contesto ritenuto utile per identificare e valorizzare la nuova realtà filantropica: dalla carta stampata all’online, dalle insegne al materiale promozionale e qualsiasi altro supporto.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno disponibili sul sito di BCC Milano e sui canali social della Banca. Per chiarimenti e approfondimenti, è possibile contattare l’indirizzo e-mail info@fondazionebccmilano.it.