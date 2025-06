Città metropolitana di Milano: In arrivo un PNRR metropolitano da 40 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2025 – Entro fine anno i bandi per raccogliere i progetti dei Comuni, il vicesindaco Francesco Vassallo: “Per la prima volta la città metropolitana di Milano può finanziare direttamente progetti sul territorio”

Un PNRR metropolitano per finanziare gli interventi dei Comuni del territorio in linea con il Piano strategico.

La Città metropolitana di Milano ha presentato ieri, mercoledì 25 giugno, ai Comuni il suo ambizioso progetto che vedrà destinare una cospicua fetta dell’avanzo di amministrazione 2024, certificato dal rendiconto dell’esercizio, ad interventi promossi dai singoli enti locali e afferenti agli obiettivi delineati dal Piano strategico metropolitano 2025-2027, appena approvato, che contiene le linee di indirizzo per lo sviluppo del territorio. Una notizia accolta positivamente da sindaci e sindache.

“Per la prima volta dalla sua istituzione – ha spiegato il vicesindaco Francesco Vassallo – la Città metropolitana di Milano è nelle condizioni di finanziare, con risorse proprie, l’attuazione di misure contenute nello strumento di programmazione strategica, articolate su più missioni, destinando le risorse, tramite appositi bandi, direttamente ai Comuni. Si tratta di una cifra cospicua, circa 40 milioni di euro, che ci permetterà di portare avanti un gioco di squadra strategico con gli enti locali del territorio, proprio come avvenuto in occasione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza”.

Dà qui l’idea di un PNRR metropolitano, costruito su misura sulle necessità dei territori, frutto dell’ascolto e del confronto, ma anche della collaborazione fattiva affinché le risorse disponibili siano allocate al meglio, con benefici concreti per la collettività. L’obiettivo sarà, come precisato durante l’incontro, dare risposta alle necessità dei Comuni esclusi dai progetti del PNRR, con l’unico vincolo che gli interventi proposti dovranno essere coerenti con attività di competenza dell’ente di area vasta. Anticipando le richieste dei Comuni, alle prese con criticità spesso molto concrete per la manutenzione del patrimonio, il consigliere delegato al Bilancio, Dario Veneroni, ha precisato che questa linea di finanziamento sulle progettualità, “sarà affiancata da interventi diretti su scuole, strade e pubblica illuminazione di strutture e infrastrutture di diretta proprietà dell’ente, attingendo ad altri capitoli dell’avanzo 2024 – ha sottolineato – Si tratta di tre filoni separati, che procederanno parallelamente, con l’obiettivo di rispondere ad esigenze diversificate e precise”.

Le linee d’intervento previste riguardano le seguenti tematiche:

· Una Città metropolitana interconnessa, sostenibile e rispettosa dell’ambiente;

· una città metropolitana che recupera immobili e aree degradate;

· una città metropolitana che si prende cura e migliora le aree sportive degli istituti scolastici superiori;

· una città metropolitana che guarda al futuro dell’innovazione e della digitalizzazione.

Il 30 luglio il Consiglio metropolitano delibererà le linee di indirizzo, mettendo il vincolo sull’avanzo di amministrazione e definendo missioni e budget. L’obiettivo è pubblicare il bando entro fine 2025.

“Crediamo che questa scelta vada a rafforzare il rapporto di collaborazione tra la Città metropolitana di Milano e i suoi Comuni, ma soprattutto a ribadire, con azioni concrete, l’attenzione alle esigenze specifiche del territorio metropolitano in una cornice coerente e inclusiva, che guarda al futuro in un’ottica di sviluppo sostenibile. Ringrazio tutti i consiglieri e le consigliere metropolitane, i sindaci e le sindache per i contributi forniti finora e per quanto, insieme, riusciremo a costruire nei prossimi mesi”, conclude il vicesindaco