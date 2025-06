Como, blitz nei boschi dello spaccio, sorpreso nel bivacco tenta la fuga verso la A/9, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne marocchino, irregolare sul territorio, senza fissa dimora e senza un’attività lavorativa.

Nel contesto dei servizi volti a contrastare l’attività di spaccio di droga si in città che in provincia, la Squadra Mobile di Como ha elaborato dati investigativi che riconducevano ad una fiorente attività di spaccio di droga, nelle zone boschive tra i comuni di Turate (CO), Limido Comasco (CO) e Mozzate (CO).

Il servizio di osservazione posto in essere dai poliziotti della Squadra Mobile di Como, ha documentato un consistente via vai di persone entrare ed uscire da un bosco e una volta cristallizzati i riscontri oggettivi dello spaccio, decidevano di intervenire.

Gli agenti nel blitz hanno sorpreso tre soggetti intenti a confezionare stupefacente in un bivacco di fortuna i quali, alla vista dei poliziotti, si sono divisi dandosi alla fuga nei vicini campi di granturco facendo perdere le tracce in pochissimi istanti, meno uno. Infatti i poliziotti, dopo un breve inseguimento tra la boscaglia, sono riusciti a bloccare il 30enne marocchino, ritenuto colui che deteneva lo stupefacente ed i soldi degli incassi, mentre tentava di guadagnare la fuga scavalcando addirittura la rete che delimita l’autostrada A/9 dei Laghi.

I poliziotti della Mobile hanno recuperato infatti il marsupio contenente droga e soldi del quale si era liberato che conteneva 21 grammi e mezzo di eroina, 38 grammi di cocaina, un etto di hashish e denaro contante pari a 1630 euro, ritenuto il provento dello spaccio quotidiano.

Portato in Questura, sul conto del 30enne non sono emersi precedenti ma, anche in considerazione della sua clandestinità, dell’assenza di un’attività lavorativa regolare e la mancanza di una dimora fissa, veniva arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Avvertito delle attività svolte, il P.M. di turno disponeva che venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del suo processo per direttissima, previsto per questa mattina alle 11.00.

Redazione