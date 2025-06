Cyberbullismo: Protocollo Corecom – Ordine Avvocati Milano e Unione lombarda ordini forensi

Avvocatura lombarda e CORECOM per una cittadinanza consapevole.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2025: È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (CORECOM), l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF) con l’obiettivo di promuovere iniziative congiunte di educazione digitale, prevenzione del cyberbullismo e diffusione della cultura della legalità nelle scuole lombarde.

L’accordo consolida una collaborazione già avviata negli scorsi anni e prevede, tra le principali attività, percorsi di cittadinanza digitale rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’organizzazione di convegni e seminari su tematiche legate all’uso consapevole dei media e alla tutela dei minori e la realizzazione di sportelli informativi e materiali didattici condivisi.

“La cittadinanza digitale è una nuova forma di responsabilità civile. Come Ordine, siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno su questi temi, mettendo a disposizione competenze giuridiche e passione civile – ha dichiarato l’avvocato Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano –. L’educazione all’uso consapevole della rete, la prevenzione del cyberbullismo e il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile sono sfide del nostro tempo. Per affrontarle serve un’alleanza forte tra istituzioni e territorio.”

“Questo protocollo rappresenta un passo significativo nel percorso di collaborazione tra l’avvocatura lombarda e il CORECOM – ha sottolineato l’avvocato Giovanni Rocchi, Presidente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi –. Le competenze degli avvocati, unite all’esperienza maturata nel progetto ‘Educazione alla legalità’, sono oggi al servizio delle giovani generazioni per promuovere consapevolezza, rispetto e senso civico nell’uso delle tecnologie digitali.”

L’accordo ha durata triennale e prevede anche il rilascio, da parte del CORECOM, di certificazioni per gli studenti che completano i percorsi formativi, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). È inoltre istituito un Comitato paritetico di monitoraggio che valuterà gli esiti delle attività e individuerà possibili sviluppi e integrazioni del protocollo.

