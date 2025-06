Elezioni CONI e CIP: Giusy Versace si complimenta con i nuovi presidenti!

”Auguri a Buonfiglio e De Sanctis, grazie a Malagò e Pancalli per quanto fatto per lo sport italiano”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2025 – Da oggi l’Italia ha due nuovi presidenti alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico per il prossimo quadriennio. Si tratta rispettivamente di Luciano Buonfiglio e di Marco Giunio De Sanctis.

Anche Giusy Versace, atleta paralimpica e oggi Senatrice, ha voluto rivolgere i suoi complimenti a neo eletti e un ringraziamento per il lavoro svolto a chi ha guidato i due movimenti in questi anni: Giovanni Malagò e Luca Pancalli.

”Da atleta, prima ancora che da parlamentare, voglio fare i miei più sinceri complimenti a Luciano Buonfiglio, neo eletto presidente del CONI. Persona seria, che conosco da tanti anni, a lui auguro buon lavoro in un ruolo strategico per lo sport italiano. Sono certa che saprà fare sintesi e dialogare con tutti.

Un ringraziamento speciale lo rivolgo a Giovanni Malagò, che ha guidato il CONI in questi anni con energia e visione, dimostrando sempre grande attenzione verso ogni singolo atleta, anche quelli paralimpici, me compresa.

Complimenti anche a Luca Pancalli perché la sua storia e il suo lungo percorso a capo del CIP hanno significato tantissimo per lo sport paralimpico italiano. Con lui ho condiviso molte esperienze nonché il mio percorso da atleta fino alle Paralimpiadi di Rio.

Conoscendo la loro verve e la passione per lo sport, sono certa che entrambi continueranno a dare il proprio contributo al nostro mondo anche in altre vesti.

Complimenti e in bocca al lupo anche a Marco Giunio De Sanctis, appena eletto nuovo presidente del Comitato Italiano Paralimpico: il mio augurio è che continui il cammino per rendere lo sport davvero accessibile a tutti, che sappia dialogare con tutte le istituzioni, i territori, i volontari e gli atleti.

Ai neo presidenti, ai loro staff ed a tutti i membri delle nuove Giunte CONI e CIP, il mio sincero augurio di buon lavoro anche in vista di sfide importanti, come per esempio Milano-Cortina 2026.

In ogni momento resto a disposizione di entrambi e dell’intero mondo dello sport, con lo stesso spirito di servizio e di appartenenza che da sempre mi guida” – così Giusy Versace.

