MILANO È MEMORIA. MILANO E VERONA, RESISTENZA E ANTIFASCISMO NELL’80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2025 – Milano e Verona, Città Medaglie d’Oro al Valor Militare, si uniscono per ricordare e rinnovare i valori della Resistenza e dell’Antifascismo in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione. Questa mattina, a Palazzo Marino, si è tenuta la presentazione della mostra “Fascismo, Resistenza e Libertà. Verona 1943-1945”, ospitata fino al 27 luglio presso il Museo di Castelvecchio di Verona, e del proseguimento del palinsesto “Tempo di Pace e di Libertà. 80 anni di Liberazione”, promosso dal Comune di Milano.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il Direttore Cultura del Comune di Milano Domenico Piraina, l’assessore alle Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità e Innovazione del Comune di Verona Jacopo Buffolo, e la Direttrice dei Musei Civici di Verona Francesca Rossi.

Il Comune di Milano e il Comune di Verona condividono l’impegno di proporre un palinsesto ricco e articolato per tutto il 2025, celebrando l’anniversario come occasione per rinnovare il valore della memoria, intesa come strumento di consapevolezza e responsabilità collettiva.

La mostra “Fascismo, Resistenza, Libertà. Verona 1943 – 1945”, curata da Andrea Martini, Federico Melotto, Marta Nezzo e Francesca Rossi, è allestita al Museo di Castelvecchio – luogo simbolico che ospitò il congresso del Partito Fascista Repubblicano e il processo ai gerarchi “traditori” del Gran Consiglio – e racconta gli anni cruciali della storia politica, sociale, culturale e artistica della città.

Pensata per un pubblico ampio, con particolare attenzione alle nuove generazioni, la mostra sperimenta un allestimento immersivo e innovativo che unisce narrazione emozionale, strumenti digitali, filmati, proiezioni olografiche, documenti originali, opere d’arte e testimonianze storiche.

Il progetto, nato da un lavoro corale di storici e storici dell’arte con il supporto di un comitato scientifico internazionale, vede la partecipazione del Comune di Milano, il cui contributo sarà incluso nel catalogo della mostra.

In un’ottica di collaborazione reciproca, il Comune di Verona sarà rappresentato nel comitato organizzatore del convegno “Cultura resistente: gli Istituti culturali milanesi tra guerra e ricostruzione”, in programma il 15 e 16 ottobre 2025 tra Sala Alessi di Palazzo Marino e la Sala Conferenze di Palazzo Reale. Il convegno offrirà alla cittadinanza un’occasione di riflessione sul ruolo svolto – e ancora oggi svolto – dagli istituti culturali nella tutela del patrimonio e nella progettazione culturale del Paese.

Il palinsesto per l’80° Anniversario della Liberazione prosegue con nuovi appuntamenti significativi: venerdì 4 luglio, alle ore 18 presso la Casa della Memoria, in via Confalonieri 14, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Pulci più di prima, ora” a cura di Salvatore Cristofaro, con opere inedite dell’artista Valerio Eliogabalo Torrisi. L’esposizione propone una riflessione artistica sul patrimonio degli archivi della Casa della Memoria, in particolare quelli dell’ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti – e dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

Fino al 19 ottobre 2025 – Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, Sala Vetri prosegue la mostra documentaria ‘Milano Medaglia d’Oro. Dalle Cinque Giornate alla Liberazione’, che attraverso documenti e oggetti delle Civiche Raccolte Storiche racconta la storia di Milano Medaglia d’Oro al Valor Militare (1948) e i tre grandi momenti che ne hanno motivato l’attribuzione: le Cinque Giornate del 1848, la rivolta del 6 febbraio 1853, e il biennio 1943-1945.