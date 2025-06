Rho. Cinema sotto le stelle dal 3 luglio al via con “Fuori” di Mario Martone

Alle 21.30 nel cortile della scuola dell’infanzia di via Meda accanto all’Auditorium

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 giugno 2025 – Prenderà il via giovedì 3 luglio la rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” che Barz and hippo propone ogni estate d’intesa con l’Assessorato alla Cultura coordinato da Valentina Giro nel cortile della scuola dell’infanzia di via Meda, con ingresso dal cortile dell’Auditorium in via Meda 22. In caso di maltempo ci si sposterà nella sala rossa dell’Auditorium Padre Reina con la sola eccezione del 17 luglio: in quella sera, in caso di maltempo, la proiezione verrà annullata.

Tanti appuntamenti sempre alle ore 21.30, senza abbonamento ma al costo di 6 euro, che diventano 5 per i tesserati di Cin&Città Estate, 4 per under 26 e over 65. In questo periodo si possono vedere i film italiani ed europei al costo di 3,5 euro, grazie a Cinema Revolution.

Si parte il 3 luglio con “Fuori”, di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, appena presentato al Festival di Cannes, inserito in Cin&Città Estate l’1 e 2 luglio. E’ la storia della scrittrice Goliarda Sapienza, finita in carcere per aver rubato dei gioielli: l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, le donne continuano a frequentarsi, un legame grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere “L’arte della gioia”.

Il 5 e 6 luglio “Dragon trainer” di Dean Deblois, con Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison e Gabriel Howell. Sulla selvaggia isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, Hiccup sfida secoli di tradizione stringendo amicizia con Sdentato, un temibile drago Furia Buia. E questo mette in discussione le fondamenta della società vichinga.

Giovedì 10 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “Il caso Belle Steiner”, di Benoit Jacquot, con Charlotte Gainsbourg, Guillaume Canet, Kamel Laadaili: Pierre e sua moglie Cléa conducono un’esistenza tranquilla in una piccola città di provincia. La coppia ospita Belle, la figlia di un’amica. La loro vita viene completamente stravolta quando la ragazza viene trovata morta nella loro casa.

Sabato 12 luglio alle 21.30 (e domenica 13 alle ore 17 in Cin&Città) “Elio”, film di animazione di Adrian Molina, con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè: Elio è un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato come ambasciatore della Terra, deve stringere legami con eccentriche forme di vita aliene e sopravvivere a una serie di prove straordinarie.

Giovedì 17 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “Il quadro rubato” di Pascal Bonitzer con Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi: André Masson, un esperto d’arte, riceve una lettera in cui gli viene comunicato il ritrovamento di “I girasoli”, un dipinto di Egon Schiele, scomparso dal 1939 dopo essere stato saccheggiato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si trova nell’abitazione di Martin, un giovane operaio chimico che abita nell’Est della Francia, ed è l’originale.

Sabato 19 alle 21.30 e domenica 20 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “F1”, di Joseph Kosinski con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem: Sonny Hayes è un ex campione di Formula Uno ritiratosi a seguito di un grave infortunio; decide di tornare in pista e il suo amico Ruben Cervantes è a capo della squadra APXGP, il suo pilota di punta è una giovane promessa. Purtroppo la squadra di Ruben è in gravi difficoltà, ha bisogno di una spinta come quella dell’entrata in pista di Sonny.

Giovedì 24 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “Aragoste a Manhattan”, di Alonso Ruizpalacios con Raúl Briones, Rooney Mara, James Waterston: le vite del personale di una tavola calda di Manhattan si intrecciano. Pedro, lo chef, è un immigrato irregolare messicano che si innamora della cameriera Julia. La situazione si complica quando Pedre viene accusato di aver rubato.

Sabato 26 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “Tutto in un’estate!” di Louise Courvoisier con Clément Favreau, Maïwene Barthelemy, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitri Baudry: Totone, 18 anni, trascorre la maggior parte del suo tempo a bere birra e fare festa con gli amici ma deve prendersi cura di sua sorella di 7 anni e trovare un modo per guadagnarsi da vivere. Decide di produrre il miglior formaggio Comté che gli permetterebbe di vincere la medaglia d’oro al concorso agricolo e 30.000 euro.

Domenica 27 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “30 notti con il mio ex” di Guido Chiesa Con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey: Bruno si è separato dalla moglie da molti anni e sta crescendo da solo la figlia ora adolescente. Terry ha dato segni di squilibrio ed è stata ricoverata in una struttura per la cura di malattie mentali. Ora è pronta per il reinserimento sociale ma sono necessari trenta giorni da trascorrere con l’ex marito e la figlia nella loro abitazione.

Giovedì 31 luglio alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “La città proibita” di Gabriele Mainetti con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli. In Cina, nel 1979, due genitori sfuggono all’obbligo del figlio unico mettendo alla luce le bambine Yun e Mei. Mei, la secondogenita, è costretta a nascondersi. A metà anni Novanta Mei si ritrova nella Roma multietnica dell’Esquilino, nel ristorante cinese “La città proibita”. Cerca la sorella maggiore, che è diventata una prostituta.

Sabato 2 agosto alle ore 21.30 (e alle 17 nell’ambito di “Cin&Città”) “100 litri di birra” di Teemu Nikki con Elina Knihtila, Pirjo Lonka, Ville Tiihonen, Pekka Strang. Il regista finlandese Teemu Nikki torna nelle sale con una nuova commedia bizzarra e dissacrante, stavolta ad alta gradazione alcolica. Un viaggio comico e paradossale lungo gli alti e i bassi dell’abuso di alcol attraverso le piccole e grandi ruggini dei rapporti familiari.

“Ringrazio Barz and Hippo per avere scelto film che intercettano gusti diversi: commedie, film avventurosi e di animazione, storie famigliari, thriller – commenta l’assessora Valentina Giro – Le proiezioni all’aperto sono sempre molto attese per trascorrere una estate in città in compagnia di film di qualità a un costo molto abbordabile. Avere a disposizione l’Auditorium consente di garantire la programmazione anche in caso di pioggia, quindi non resta che augurare a tutti una buona estate sotto le stelle”.