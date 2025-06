Rho. Pool Party per ringraziare gli educatori di centri estivi e oratori feriali

L’Assessore Bianchi: “Quattrocento giovanissimi al servizio dei più piccoli meritano un grazie”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 giugno 2025 – Il Comune di Rho ha inserito nel palinsesto di eventi dell’Estate Giovani un appuntamento particolare, aperto ai giovanissimi che stanno svolgendo il ruolo di coordinatori, educatori e volontari nell’ambito dei centri estivi comunali e degli oratori feriali: il 2 luglio 2025, a partire dalle ore 17.30, è prevista una festa alla piscina del centro sportivo Molinello, un Pool Party riservato a un esercito di oltre quattrocento adolescenti e giovani dai 15 ai 20 anni.

Da questo grande coro abbiamo scelto un paio di voci, per rappresentare sia i ragazzi sia le ragazze e comprendere come si affronta questa avventura.

Valentina Caputo ha 17 anni e frequenta il liceo “Clemente Rebora”, dove si appresta a frequentare l’ultimo anno a partire da settembre. Per la seconda estate di fila ha accolto la proposta di essere attiva come volontaria con i bambini al centro estivo organizzato dal Comune: “Lo scorso anno sono stata con i piccoli della scuola dell’infanzia, decisamente impegnativi, alla scuola “Pascoli”. Quest’anno va meglio con i bimbi delle primarie, che frequentano il campus alla scuola “Sante Zennaro” di Terrazzano – racconta – L’educatrice del MAST, Chiara, con altri ragazzi, è venuta da noi a scuola a presentare questo tipo di servizio, che già conoscevo per l’esperienza vissuta nel 2024. Mi sono trovata bene anche a livello di organizzazione. Come volontari stiamo con i bambini, giochiamo con loro, li aiutiamo. Sono molto vivaci, vanno gestiti. Ma alle primarie sono già più autonomi, c’è maggiore interazione con loro e la presenza quotidiana è più stimolante”.

Valentina si è impegnata per un paio di settimane, prima di partire per le vacanze. Nella prima settimana era affiancata da 4 compagne di classe, nella seconda solo da una di loro. Ma molti sono gli studenti del “Rebora” attivi come volontari: “E’ una esperienza che ci aiuta molto, come anche l’alternanza scuola-lavoro. Ci rafforza nelle decisioni da prendere per il nostro futuro. Sto immaginando – dice Valentina – la facoltà da frequentare all’università e questa esperienza mi sta aiutando a capire cosa voglio o non voglio fare”.

All’oratorio San Paolo si sta invece impegnando per ben quattro settimane Dario Salvagnin Scarpis, 15 anni, che frequenta l’Istituto Chimico Cannizzaro e seguirà l’indirizzo di Chimica Ambientale nel triennio.

Lo slogan dell’Estate Ambrosiana 2025 è “Toc Toc… Io sono con voi tutti i giorni”, legato al Giubileo dei Giovani. Slogan che si collega al tema dell’anno oratoriano “Tutto cambia”, focalizzato sulla presenza di Dio nella vita quotidiana.

“E’ il secondo anno che faccio l’animatore volontario – racconta Dario – Mi occupo dei ragazzi di prima media che già tenevo in quinta elementare lo scorso anno. Sono vivaci ma gestibili e simpatici, nessuno genera disturbo. Sono sempre stato legato all’oratorio, ci venivo a giocare da bambino e mi è sempre piaciuto giocare con i più piccoli, davvero numerosi, nel cortile del palazzo in cui abito. Qui si gioca, si fanno i compiti, si fanno laboratori di scacchi o di sport, si riflette sulla parola del giorno, incontrandosi in gruppo. Poi ci sono le gite, siamo appena stati a Ondaland, un parco molto grande, dove la sorveglianza è stata impegnativa ma – sorride – non si è perso nessuno”.

Dario pensa di continuare nei prossimi anni: “E’ un bel modo di passare l’estate. Adesso attendiamo tutti la festa in piscina: mi sono iscritto all’ultimo ma ci tengo un sacco, sono contento di questa opportunità”.

Ascoltati i ragazzi, ecco il commento dell’assessore ai Giovani Paolo Bianchi: “I giovani chiedono di essere coinvolti e questa estate abbiamo cercato di renderli protagonisti in modi diversi. Il calendario dei mercoledì della Estate Giovani è stato costruito con loro, i volantini li hanno realizzati loro e questo è un valore aggiunto. Abbiamo coinvolto giovani musicisti in diverse occasioni- Il Pool Party è un modo di dire grazie a chi ha lavorato e lavora come educatore o volontario nei centri estivi: sono coinvolti 350 ragazzi negli oratori, 41 al campus comunale, altri nei campus organizzati da società sportive del territorio. Avremo con noi Radio Mast e ci sarà grande festa al Molinello. Questi ragazzi si sono formati, si mettono al servizio dei più piccoli con pazienza dalle 2 alle 6 settimane spesso sotto il sole, hanno garantito la possibilità di accogliere tantissimi ragazzini. Il Sindaco Andrea Orlandi e l’intera Amministrazione comunale vogliono esprimere loro il ringraziamento della comunità per questo impegno estivo, mai scontato”.

Un ringraziamento va a MGM Sport, che gestisce la piscina del Molinello, e al servizio InformaGiovani.

Nella foto: in alto a sinistra Valentina Caputo al campus comunale, a destra Dario Salvagnin Scarpis con alcuni ragazzini all’Oratorio San Paolo. Sotto, un gruppo di ragazzi e animatori all’oratorio estivo San Paolo